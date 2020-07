También Mike Pompeo recordó el tema AMIA: "Mantenemos máxima presión sobre Teherán"

Veintiséis años después del atentado contra la sede del centro israelita AMIA, que causó 85 muertos y 300 heridos en Buenos Aires, ese ataque terrorista sigue generando réplicas de repudio en el mundo, y este sábado 18 de julio el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo recordó el horror, escribiendo en Twitter "hoy se conmemoran los aniversarios de dos ataques de Hezbollah respaldados por Irán. Lloramos con aquellos que perdieron seres queridos a manos del terrorismo en Argentina en 1994 y Bulgaria en 2012”.

“Estados Unidos continúa ejerciendo una presión máxima sobre Teherán. Todas las naciones responsables deben unirse a nosotros”, agregó Pompeo en su mensaje, reclamando a los demás países a unirse a esa tarea, con "acciones concretas" contra el accionar de Hezbolá.

Today marks the anniversaries of two attacks by Iran-backed Hizballah. We mourn with those who lost loved ones at the hands of terrorism in Argentina in 1994 and Bulgaria in 2012. The U.S. continues to exert maximum pressure on Tehran. All responsible nations must join us. pic.twitter.com/O89j029nnG