Senado: avanza el proyecto para que la deuda en dólares y los acuerdos con el FMI pasen por el Congreso

El oficialismo avanzó este miércoles 18 de noviembre en el Senado con el dictamen para el proyecto del Gobierno que apunta a que el endeudamiento en moneda extranjera y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) requieran de la aprobación del Congreso e incorporó un artículo para prohibir que sean destinados a gastos corrientes. El debate se dio íntegramente en forma online debido al caso positivo del jefe de la misión argentina del FMI, Luis Cubeddu.

El ministro de Economía Martín Guzmán participó del debate del proyecto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda: "La sostenibilidad de la deuda pública debe ser una política de Estado y por lo tanto, el Congreso de la Nación debe tener un rol mayor en ese proceso", dijo el titular de Hacienda.

Guzmán indicó que "los programas con el FMI tienen consecuencias que trascienden a un período de gobierno y es fundamental entonces que, cuando se va en esa dirección, no se actúe únicamente como política de gobierno sino que se haga en la construcción de consensos más amplios y de debate", dijo.

"Por eso este proyecto establece que en el futuro toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera bajo jurisdicción extranjera deberá ser aprobado por el Congreso y todo programa con el FMI que el Poder Ejecutivo acuerde deberá también tener aprobación del Congreso", agregó.

El ministro destacó la reestructuración de la deuda con los acreedores privados y señaló que ahora, con el FMI, "se busca un programa efectivo para sentar los pilares que la estabilidad y el crecimiento económico requieren" y reiteró que enviará "un programa plurianual al Congreso, y aquí es donde entra este proyecto".

El bloque de Cristina atacó a Georgieva: "¿Cómo el FMI prestó tanto dinero a Macri?"

"Es el momento justo para enviarlo, por un lado porque terminó la reestructuración de la deuda de títulos públicos y estamos en el proceso de negociaciones con el FMI", destacó el jefe del Palacio de Hacienda.

Martín Guzmán también cuestionó el préstamo stand-by al que recurrió la gestión del ex presidente Mauricio Macri con el FMI y argumentó que se pensó que esto "iba a generar una restauración de la confianza" y del "acceso a los mercados de crédito" pero "la realidad es que eso no ocurrió".

El ministro respondió, luego, preguntas de los senadores de la oposición, entre ellos Martín Lousteau (UCR), quien preguntó "si el nivel actual de deuda sigue siendo sostenible" y afirmó que el proyecto no garantiza la sostenibilidad por sí mismo.

"Absolutamente el proyecto no fortalece la sostenibilidad per se, pero da mandato al Congreso para fortalecerla", respondió el titular de la cartera de Economía y remarcó: "No hay una prohibición a tomar deuda bajo ley de Nueva York, para nada, lo que proponemos es que el Congreso tenga un rol en esa decisión", dijo.

Senadores oficialistas cuestionaron al FMI

En cuanto a los títulos atados al dólar, sostuvo que "el objetivo es ir fortaleciendo el mercado de deuda pública en pesos y lo que se ha dado es un proceso en el cual hay una pesificación voluntaria neta positiva de deuda".

En respuesta al chaqueño Víctor Zimmermann (Juntos por el Cambio), Guzmán consideró que el proyecto "sí facilita" el acuerdo que el Gobierno busca con el FMI de cara a los vencimientos próximos y, además, ratificó que "en este momento la deuda pública argentina es sostenible, según afirma el Fondo Monetario Internacional".

Una buena para Guzmán, se frena la caída de depósitos en dólares

Una vez finalizado el intercambio entre los senadores y Guzmán, la oficialista Anabel Fernández Sagasti propuso incorporar al proyecto un artículo para modificar la Ley de Administración Financiera para establecer que la deuda en dólares y los acuerdos con el FMI no puedan "tener como destino el financiamiento de gastos corrientes".

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Caserio, junto con el jefe del bloque, José Mayans, indicaron que la idea es votar la iniciativa en sesión la semana próxima y que hasta el momento estarán abiertos a sugerencias de nuevas modificaciones.

CI/FF