El oficialismo se muestra confiado en que el proyecto de legalización del aborto pueda tener "un poco más de celeridad" en el tratamiento en la Cámara de Diputados, ya que se espera que tenga como base la media sanción de 2018. "Puede tener un poco más de celeridad el debate, porque fue muy debatido en 2018 y hay cosas super explicadas y muy claras", sostuvo la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.

Sin embargo, tal como ocurrió en 2018, el Senado puede representar el mayor freno para el avance de la iniciativa.

El jefe de la bancada oficialista en el Senado, José Mayans se mostró contrario al tratamiento del proyecto en sesiones extraordinarias.

"Hay que respetar la vida y la Constitución. La Constitución es pro vida", comenzó por argumentar el senador en diálogo con el canal IP al recordar además una serie de tratados internacionales.

"Nosotros queremos las dos vidas y el respeto a la Constitución. Es absolutamente inoportuno. Es la causal de muerte número 74. Tenemos otros problemas, de diabetes, cardiovasculares. Tenemos otras prioridades. No es el momento. No debe ser tratado en Extraordinarias, no sabemos el contenido de la ley. Lo que mandó la otra vez Diputados al Senado fue un desastre, en cuanto a objeción de conciencia, en cuanto al tiempo de gestación", fundamentó.

La Iglesia criticó las "contradicciones" de Alberto Fernández entre el aborto y el Plan de los 1.000 días

En paralelo, el legislador apuntó a los cambios necesarios para que progrese la discusión en el Congreso: un posible cambio en constituciones provinciales. "Hay que debatirlo. Se trata de la vida de otras personas. Me pronuncio a favor de las dos vidas y del derecho de los no nacidos a la vida. El Estado está obligado a protegara la madre y del niño. Si quieren cambiar la ley, hay que cambiar las constituciones provinciales. Si quieren considerarlo, no hay problema".

Avance en Diputados

La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, anticipó que el Poder Ejecutivo girará en noviembre los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo y del plan para contener a las mujeres más vulnerables, con el objetivo de ser tratados en las sesiones extraordinarias.

Pero mientras aguardan que el gobierno envíe el proyecto de legalización de aborto, las diputadas que se identifican como verdes -el color que utiliza la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito- y como celestes, las ligadas a las organizaciones "pro vida", ya hacen números de como sería la votación en la cámara baja.

Vilma Ibarra: "El proyecto de legalización no promueve el aborto"

Fuentes parlamentarias señalaron que en diputados los números están mas ajustados, pero se impone la postura a favor de la legalización del aborto, con mayor holgura de lo que sucedió en el 2018 cuando que la votación en un final muy parejo salió 129 a 125 votos a favor de la legalización tras un duro debate.

EA/FeL