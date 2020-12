Avanzan en la suspensión de las PASO y ya evalúan cómo frenarlas en Provincia

Tras el impulso de los gobernadores, el oficialismo avanzó con la idea de suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias a través de la presentación de un proyecto de ley. Con apenas tres artículos, los diputados del Frente de Todos buscan que el Congreso le ponga un freno a las elecciones internas que se deben celebrar el próximo año.

Aunque en un principio mostraron apuro para su tratamiento para no cambiar las reglas de juego en pleno año electoral, lo cierto es que ya no queda tiempo para que el proyecto se trate este año. Además, la iniciativa no ingresó en el temario que envió el Presidente para las sesiones extraordinarias.

Sin embargo, no hay impedimento para debatirlo a principio del año entrante. “No está escrito en ningún lado que las leyes electorales no se pueden modificar en años de elecciones. Es cierto que había consenso para tratar los temas cuando no hay contienda porque le aporta sanidad y previsibilidad el sistema, pero no hay impedimento legal”, dice un conocedor de las reglas partidarias ante PERFIL.

En el oficialismo recuerdan que el año pasado, en plena elección presidencial, Juntos por el Cambio no solo planteaba suspender las PASO, sino que también modificaciones a leyes electorales.

Cuando ya se conocían los distintos candidatos, el oficialismo impulsó y avanzó hacia una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos. En aquel entonces, por pedido de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, Mauricio Macri también avanzaba en prohibir por decreto las listas colectoras. El objetivo era no perder la elección en la provincia de Buenos Aires.

Ante el reclamo de los gobernadores a Alberto Fernández una semana atrás en la Quinta de Olivos, el Presidente le pidió que también consigan el apoyo de la oposición. Dos de tres jefes provinciales radicales firmaron la solicitada (Gerardo Morales y Gustavo Valdés). Sin embargo, desde Juntos por el Cambio, su titular Patricia Bullrich volvió a rechazar la suspensión de las internas.

El proyecto que debía llegar con la firma de 22 diputados nacionales, entre los que se incluirían opositores, finalmente se presentó con las firmas de los legisladores oficialistas Pablo Yedlin y Mario Leito, por Tucumán, Ariel Rauschenberger (La Pampa), Diego Sartori, Ricardo Wellbach y Flavia Morales (Misiones); Aldo Leiva (Chaco); y Walberto Allende y Carolina Moisés (Salta).También apoyó la iniciativa Alma Sapag representante del Movimiento Popular Neuquino.

Mientras tanto, en el Frente de Todos miran a la provincia de Buenos Aires, en donde se concentra el 38 por ciento del padrón electoral. Allí Juntos por el Cambio es donde quiere hacer valer su fuerza y trabar la suspensión de las elecciones a cargos bonaerense en la legislatura, ya que en el Senado no pasa ningún proyecto sin su aval.

Sin embargo, el oficialismo ya encontró otra salida y se trata del artículo 2 de la ley 14086 que reglamenta las elecciones internas en la Provincia. “El Poder Ejecutivo convocará a elecciones primarias en un plazo no menor de ciento veinte (120) días ni mayor de ciento cincuenta (150) días anteriores a la fecha de realización de las mismas. Las elecciones primarias deberán realizarse dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha fijada para la elección general”, dice el primer párrafo. El segundo es el que miran con atención: “Cuando el Poder Ejecutivo Nacional, convoque a elecciones primarias nacionales, para Presidente y Vice y/o Parlamentarios del MERCOSUR y/o Diputados Nacionales y/o Convencionales Constituyentes, la fecha de realización de las elecciones Primarias obligatorias y simultáneas provinciales, se realizarán el mismo día”.

“¿Qué pasa si el Gobierno nacional no convoca a internas?”, se preguntó ante PERFIL un dirigente del oficialismo y detalló: “Cuando Nación no convoca a las PASO, no está claro qué debe hacer la provincia y ese planteo llega a la Junta Electoral de la provincia que es la que va a tener que definir, no la legislatura”.