Axel Kicillof, de nuevo en Bahía Blanca: "El problema no es si hay plata, sino cuáles son las prioridades"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof visitó Bahía Blanca la tarde de este jueves 20 de marzo para hacer una serie de anuncios en una conferencia de prensa donde estuvo acompañado por el intendente Federico Susbielles e integrantes del gabinete provincial como el ministro de Salud, Nicolas Kreplak; de Seguridad, Javier Alonso; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.

El referente peronista comenzó diciendo: “Estuvimos la semana anterior, estamos hoy y el objetivo que nos habíamos trazado era que los diez anuncios muy exigentes estuvieran en marcha. Hoy puedo decir orgullosamente también, porque ha sido un esfuerzo que todo lo que dijimos que iba a pasar está pasando”.

Axel Kicillof dando conferencia de prensa en Bahía Blanca

Kicillof reconoció: “Es mi compromiso y mi obligación dejar en claro que va a llevar mucho tiempo. Nada de esto va a hacer inmediato, pero lo planteábamos la vez pasada con cuestiones de infraestructura, de planificación de mediano y largo plazo. No vine acá a tirar bombas de humo o tirar magia o milagros que no iban a ocurrir, o medidas y programas que no se iban a poder hacer. Hoy estoy feliz, conforme, porque todo lo que anunciamos está hoy en marcha".

El gobernador confesó su “admiración por esta ciudad, por este pueblo, porque adonde estuvimos, adonde vamos, lo que observamos después de un desastre climático como el que se vivió se sigue viendo la solidaridad, la responsabilidad, la valentía del pueblo de Bahía”. Y agradeció que “el país entero, la provincia de Buenos Aires para empezar, se está movilizando por Bahía de manera visible, eficaz, efectiva y real”.

El gobernador aprovechó para hacer un tiro por elevación contra el presidente Javier Milei: “Estas ideas, políticas, ideologías, estos discursos de odio, de sálvese quien pueda, de individualismo, de egoísmo, vienen perdiendo mil a cero. Lo que nosotros vemos es que eso no ha calado una forma de ver, de sentir y de ser del pueblo argentino y bonaerense, que cuando ocurre una tragedia de esta magnitud se expresa como un inmenso caudal, como una catarata de solidaridad que nos hace creer que Argentina, Buenos Aires, Bahía, estamos hablando con lo mejor que podemos tener”.

Axel Kicillof y Federico Susbielles, intendente de Bahía Blanca

En ese sentido, Kicillof dijo que “los que miran afuera para buscar ejemplo deberían cada tanto mirar un poco para adentro y ver las cosas que ocurren en el pueblo bonaerense, argentino, de Bahía”.

El gobernador luego se refirió a cómo había quedado el repartidor entre el arroyo Napostá y el canal Maldonado: “Vimos como destruyó el agua una obra que duró casi 100 años, como sobrepasó el agua, armó sus cauces nuevos, destruyó las vías del ferrocarril. El 60 por ciento de lo que era la infraestructura del canal Maldonado está destruida”.

El funcionario detalló: “Cuando dijimos 80 mil millones de pesos solo para la reparación del Maldonado y el repartidor no sé si alcanzaba, pero ya estamos trabajando”. Kicillof explicó que las obras consistirán en trabajos en el repartidor, los dos canales y también los puentes porque de los “15 ya tenemos 9 en funcionamiento, pero dos todavía están con material del Ejército que se van a retirar”.

El gobernador anunció: “Está en marcha un fondo de 75 mil millones de pesos que tiene que ver con infraestructura urbana de diferente tipos”.

En la visita a Bahía Blanca, el funcionario también visitó el Hospital Interzonal de Agudos “José Penna”, y anunció la entrega de diez ambulancias nuevas para Bahía Blanca, señalando que ascienden a “las 355 que llevamos entregadas desde que iniciamos el gobierno. Son más de 1600 millones de pesos en equipamiento, sale la mitad el vehículo y la mitad el equipamiento”.

Federico Susbielles y Axel Kicillof recorriendo Bahía Blanca

En cuanto a los números, el gobernador contó que “el viernes pasado, cuando hubo tensión cambiaria, sólo en intervención en los mercados cambiarios paralelos, en la timba, en el dólar, solo el viernes, 400 millones de dólares que es lo que nosotros estimamos 400 mil millones de pesos para el comienzo del proceso de reconstrucción de Bahía. Así que no es un problema de si hay o no hay plata, el problema es donde se pone y cual son las prioridades”.

En el marco de la conferencia de prensa, el gobernador y el intendente de Bahía Blanca firmaron un acta para la mejora del hábitat de mil mejoramientos habitacionales y el anuncio para la entrega de 20 patrulleros.

Las impresionantes pérdidas en los comercios de Bahía Blanca pesos

Más de 500 comercios de Bahía Blanca sufrieron pérdidas por unos 30 millones de pesos. La información fue difundida por la Corporación del Comercio, Industria y los Servicios, en el marco de dos relevamientos que fueron llevados a cabo tras el temporal en diferentes negocios.

La entidad explicó que “7 de cada 10 locales sufrieron el ingreso de agua donde fue superada por los 50 centímetros y dos tercios de ellos presentaban distintos daños como en mercadería, mobiliario y hasta infraestructura”.

Inundaciones en Bahía Blanca

El informe detalla que hubo daños en un 34% de las vidrieras; 57% en estantería y mobiliario; y 58% en mercadería. En ese contexto, el documento expresa que "los daños fueron desde la infraestructura hasta el stock, donde se determinó un promedio de unos 60 millones de pesos por comercio debido a las perdidas producto del temporal".

Mercedes Corbaz, integrante de la Corporación, señaló que “hay locales que fueron destruidos el 100%, tanto en infraestructura como en stock de mercadería. Algunos, gracias a Dios, se van a poder levantar, se están reconstruyendo, lo cual significa muchísimo tiempo de demora”.

