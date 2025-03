Temporal en Bahía Blanca: “Argentina no está preparada para catástrofes naturales”

La inundación que sufrió Bahía Blanca a causa del temporal dio cuenta de un alerta encendida tanto a nivel global como nacional: los desastres naturales ocasionados por los cambios climáticos y el desafío que suponen para los Estados en términos de su mitigación.

Los datos resultan escalofriantes: centenares de familias debieron ser evacuadas a raíz de los más de 200 milímetros que cayeron en pocas horas sobre esa ciudad. Fallecieron 16 personas, hay dos niñas desaparecidas y hubo daños materiales por más de 400 millones de pesos. Las actividades escolares en Bahía Blanca se detuvieron por completo en los niveles inicial, primario y secundario, así como también las de la Universidad Nacional del Sur. El transporte público colapsó.

Además se suspendieron las actividades en centros de día, de primera infancia y los programas de la subsecretaría de niñez, adolescencia y familia. Los centros deportivos municipales, clubes e instituciones no quedaron al margen del desastre. Según informó el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, se recibieron más de cien denuncias por personas desaparecidas tras el temporal que destruyó esta ciudad que alberga uno de los principales puertos del país.

Tormentas, incendios y olas de calor: la nueva normalidad climática en Argentina

Al momento de analizar el escenario, la diputada Lourdes Arrieta afirmó que “en Argentina no hay un plan de defensa civil”. Asimismo, mencionó que “hace dos años que no se destinan partidas presupuestarias para la prevención de catástrofes”. “Argentina no está preparada para inundaciones, aludes ni terremotos”, sentenció.

Por otra parte, Felicitas Bonavitta hizo referencia a las necesidades que ocasionó el temporal y mencionó la importancia de realizar donaciones. También advirtió sobre la urgencia de tomar precauciones al momento de realizar transferencias de dinero. Se ha denunciado la existencia de alias falsos utilizados por personas maliciosas que buscan concretar estafas virtuales aprovechándose de la solidaridad.

Artistas solidarios por Bahía Blanca

Gimena Fuentes, por su parte, resaltó la obligación de proteger el ambiente: “Debemos destacar la importancia de los humedales", subrayó. Fuentes sostuvo además que "las obras públicas son una manera de lidiar con las consecuencias de las catástrofes naturales".

Las intelectuales que desde este lunes debaten en la mesa de “Soy casta” vincularon el tema con la necesidad latente de presencia estatal en los casos de máxima urgencia.

