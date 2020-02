Tras el blooper de la deuda, Kicillof se dio un baño de PJ en La Matanza

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se mostró este miércoles 5 de febrero en La Matanza con referentes del peronismo luego de la tensa negociación con los bonistas por la deuda bonaerense, que culminó con la decisión del mandatario de abonar los 250 millones de dólares adeudados.

El exministro de Economía presentó “ArriBA Pymes” un programa para “acompañar y potenciar el poderío productivo de las Pymes”, según enunció Kicillof en el acto, en el que estuvo acompañado por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas y la vicegobernadora de la provincia, Verónica Magario, entre otros.

El programa incluye una línea de créditos del Bapro, moratoria impositiva y laboral pero también ayudas puntuales desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y del Ministerio de Producción para aquellas pequeñas y medianas empresas que no cumplen todas las condiciones para acceder a los instrumentos de ayuda.

“Este programa es un gran esfuerzo que tiene que ver con darle a la cuestión productiva un enfoque integral”, sostuvo Axel Kicillof en la presentación, que se llevó a cabo en el Huracán de San Justo. Y agregó: “El crédito no es una mala palabra, hay que entender que para las pymes es muy importante. En estos cuatro años el crédito se utilizó para la timba financiera y hoy vuelve el crédito productivo a la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia vuelve a estar al servicio de la producción”, remarcó el gobernador.

La convocatoria tuvo una amplia participación de referentes del peronismo y el kirchnerismo: estuvieron presentes los intendentes de Ituzaingó, Alberto Descalzo; de Merlo, Gustavo Menéndez; de Esteban Echeverría, Fernando Gray; de Quilmes, Mayra Mendoza; de Ezeiza, Alejandro Granados; de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; de Punta Indio, Hernán Yzurieta; de Las Flores, Alberto Gelené; de 25 de Mayo, Hernán Ralinqueo; de Alberti, Germán Lago; de Daireaux, Alejandro Acerbo; de Benito Juárez, Julio César Marini; de Florencio Varela, Andrés Watson; de Cañuelas, Marisa Fassi; y de Moreno, Mariel Fernández.

Además, acompañaron en la presentación del programa varios legisladores nacionales como Cristina Álvarez Rodríguez, Mirta Tundis y Hugo Yaski, y miembros del gabinete provincial como el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; de Trabajo, Mara Ruiz Malec; de Producción, Augusto Costa; de Desarrollo de la Comunidad, Fernanda Raverta; el presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, Juan Cuattromo; y el titular de la agencia de recaudación, ARBA, Cristian Girard.

Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo de la Nación afirmó que el sector financiero “tiene que estar al servicio de la producción y no al revés”. “Ahora vamos a poner a las pymes en el centro de la escena, porque las pymes son el 72% del empleo privado en la Argentina, son la mitad del PBI y el corazón productivo de la Argentina”, planteó.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, hizo referencia a los dichos del Papa Francisco sobre las deudas externas, cuando aseveró “que no pueden ser insoportables para los pueblos”. En esa línea se sumó Fernando Espinoza, quien detalló que el gobierno “ha dejado bien en claro que no vamos a pagar la deuda externa con el hambre de la gente, vamos a pagar la deuda privilegiando la deuda interna, que es la gran deuda social que nos dejó el macrividalismo”. Y agregó: “En estos últimos cuatro años no tuvimos producción, sino especulación y timba financiera”.

Respecto de la deuda de la provincia, esta tarde, durante una clase magistral que brindó el presidente Alberto Fernández en París, una de las estudiantes le consultó por la decisión del gobernador de pagar y evitar ir al default. El jefe de Estado respondió: “Había un dilema ahí con el mensaje que estamos dando pagando”, dijo, y agregó que no querían que nadie piense que estaban “condicionando” el proceso de negociación de la deuda que la Nación tiene por delante. “Con Axel decidimos que pague, pero eso no quiere decir que está en condiciones de pagar”, aclaró.

