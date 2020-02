Alberto Fernández: "Voy a enviar al Congreso una ley que termine con la penalización del aborto"

En su gira por Europa, el presidente Alberto Fernández brindó una conferencia magistral a estudiantes del Instituto de Estudios Políticos de París Sciences Po. Allí, el mandatario nacional habló de la relación entre América Latina y Europa, sobre la situación de crisis de Argentina y las desigualdades en Latinoamérica. Ante las preguntas de los alumnos tras la conferencia, el jefe de Estado confirmó además que enviará un proyecto para despenalizar el aborto, días después de haberse reunido a solas con el papa Francisco en el Vaticano.

"Voy a enviar al Congreso una ley que termine con la penalización del aborto y que permita la atención de cualquier aborto en los centros de salud pública", aseguró el presidente. Y agregó: “No vivo en paz con mi conciencia sabiendo que una mujer que tiene que realizarse un aborto y no tiene la posibilidad económica termina en manos de un curandero que con una aguja la termina lastimando o matando”, aseguró.

Respecto de la situación del continente, Alberto Fernández expresó que “no parece justo vivir en semejante tierra y tener problemas de tanta desigualdad”. “Es un problema ético que tenemos como sociedad. ¿Hasta dónde podemos seguir conviviendo con semejante desequilibrio? Esa es la gran disyuntiva de América Latina”, dijo. Para Fernández, “la Latinoamérica que necesitamos tiene que distribuir los ingresos con criterios de mayor igualdad”.

Más adelante, el presidente se refirió a la situación crítica de Chile, país en el que la sociedad denuncia la enorme desigualdad entre los sectores económicos. “Solían hablarme del 'Milagro chileno', que Chile crecía en un continente con muchas desigualdades. Tengo muchos amigos chilenos, y nadie reparó que Chile crecía y es hoy uno de los países con mayor desigualdad del continente. El milagro chileno es que Chile no advierta lo que les está pasando”, explicó Fernández.

En relación a la desigualdad y la pobreza en nuestro país, evaluó: “Tenemos la mejor lana, tenemos un Papa, tenemos al mejor jugador del mundo, Lionel Messi. Pero tenemos un 40% de pobres. Nada de lo anterior sirve para cambiar la vergüenza de tener esta pobreza”, sentenció.

Sobre la deuda, motivo por el cual emprendió la gira por Europa para cosechar apoyo de los líderes de los distintos países, explicó: “Estamos asediados por una deuda cuantiosa, tomada en muy poco tiempo, que además se comprometieron a pagarla muy rápido. Esa es una ecuación imposible: venimos de dos años de recesión económica. Entonces tenemos que recorrer el mundo explicándoles a los lideres lo que nos pasa”, dijo.

“Lo que hace falta es hablarnos con la verdad. Cuando hablaba con los líderes me miraron con cara de asombro, me decían ‘yo no entiendo, estuve en el G20 hace un año y no fue eso lo que me dijeron’. Miren, no hay ninguna forma de pedir ayuda si no es diciendo la verdad. Durante cuatro años hubo un gobierno que vendió una realidad que no existía, pese a los datos que decían que cada vez estábamos peor”, sostuvo.

El presidente habló de la historia argentina y enumeró las consecutivas crisis económicas que atravesó el país. “Nos volvimos a levantar, y nos vamos a volver a levantar. No me pregunten cómo es que hacemos, pero lo hacemos. Los argentinos vivimos mil veces esa experiencia. Yo a los electores en la campaña les decía que ojalá sea la última vez que pasamos por eso, porque cada vez que caemos hay muchos que sufren”, contó.

En ese sentido, el jefe de Estado reconoció que “nuestro pueblo es único porque es el único pueblo que conoció derechos”. “Nuestros trabajadores tienen derechos, nuestros maestros tienen derechos, tenemos acceso a la educación y la salud pública. Un gobierno que le quita derechos a su gente estoy seguro que retrocede”.

En otra de las preguntas que le formularon, una de las estudiantes le consultó por la decisión del gobernador Axel Kicillof de pagar los 250 milllones de dólares de deuda vencidos y evitar ir al default. “Había un dilema ahí con el mensaje que estamos dando pagando”, dijo, y agregó que no querían que nadie piense que estaban “condicionando” el proceso de negociación de la deuda que la Nación tiene por delante. “Con Axel decidimos que pague, pero eso no quiere decir que está en condiciones de pagar”, aclaró.

A.G./ C. P.