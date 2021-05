Axel Kicillof: "Si no hubiésemos aplicado restricciones, todo hubiera detonado"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a defender las medidas del Gobierno Nacional que buscaron frenar los contagios en la segunda ola de coronavirus y reducir la circulación de personas. "Estoy conforme, se hizo un sacrificio muy grande y hay resultados“, aseguró.

A su vez el mandatario bonaerense apuntó contra los referentes de Juntos por el Cambio: ”Un sector de la oposición no quería restricciones y hubiera sido un desquicio. Si no las hubiéramos aplicado todo hubiera detonado", explicó Axek Kicillof este domingo 2 de mayo en una entrevista con Iván Schargrodsky en Hagan Algo (C5N).

"No voy a soportar los muertos por caprichos. Acá hay un presidente que tomó una resolución y hay que aceptarlo. El DNU es una ley y en la Provincia cumplimos la ley", manifestó Axel Kicillof.

Axel Kicillof: "Los médicos lloran porque se les muere la gente"

Durante el reportaje, Axel Kicillof lamentó que en los últimos días su jurisdicción alcanzó "un nivel de muertos inmenso e intolerable", en referencia a que en la provincia de Buenos Aires los contagios por coronavirus se habían estancado en un nivel de 12 mil casos diarios y en los últimos días descendió a unos nueve mil, por lo que la reducción de casos es de un 18 por ciento.

En este contexto, el gobernador bonaerense aseguró que el sistema sanitario "está recontra tenso", dijo y advirtió que observó cómo los médicos "lloran porque se les muere la gente", y remarcó: "La única forma de bajar las muertes es bajar los contagios. Es muy fácil criticar por Twitter".

Caos vehicular por controles: "Esto es el sueño de convertirnos en esclavos", se quejó Julio Bárbaro

Disputa por las clases y críticas a Larreta

En cuanto a las clases, el dirigente del Frente de Todos aseguró que en su administración no se ignora el costo. "Estamos ansiosos por volver a la presencialidad. Se interrumpió la presencialidad pero no las clases, hay un esfuerzo inmenso de los docentes, pero no ignoramos el costo", expresó Axel Kicillof.

Axel Kicillof sostuvo que mantiene fluidos intercambios con Horacio Rodríguez Larreta y con Fernán Quirós y aseguró que siempre para él "un DNU es como una ley y hay que obedecer, aún cuando éramos oposición y eso que eran las leyes de Macri", dijo.

"Es doloroso, es caro, es complejo, genera angustia, yo soy padre; todo eso perfecto, pero no voy a soportar los muertos por un capricho", lanzó el gobernador.

Los anuncios de Axel Kicillof: más controles y restricciones en Provincia de Buenos Aires

En cuanto a la situación económica, comparó la situación de la Argentina con otros países el mundo: "Alemania se planteó como un país muy fuerte con los compromisos fiscales", diferenció y sostuvo que "Argentina no es Alemania, pero el Covid-19 es igual en todas partes".

"Hubo una reactivación muy rápida y los números fiscales fueron muy positivos, algo que se pudo ver a pesar inclusive con la intermitencia que nos puso el virus", agregó el gobernador.

Por último, Axel Kicillof analizó que las medidas por la pandemia van a tener algún efecto en determinados sectores, al ser consultados por las medidas que anunció a fines de la semana pasada para contribuir con aquellos comerciantes que se hayan visto perjudicados por las nuevas restricciones: "Es una cuestión de vocación, porque creemos que eso es lo que necesita a quienes representamos", indicó.

CI/FF