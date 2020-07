Axel Kicillof sobre la fase 1: "No es que la forcé yo y lo doblegué a Larreta"

"No es que yo le gané" a Horacio Rodríguez Larreta, aclaró Axel Kicillof sobre la supuesta disputa que ambos mantenían sobre las medidas que debían tomarse a raíz del aumento de contagios por coronavirus, que terminó en la vuelta a la fase 1 de la cuarentena. De este modo, el gobernador bonaerense desmintió la existencia de un enfrentamiento con el jefe de Gobierno porteño y aclaró: "Somos vecinos".

Kicillof relató que se reunió con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, para analizar el nivel de circulación, los operativos y la capacidad hospitalaria tras la primera semana de retroceso de la cuarentena. A pocos días de implementada la cuarentena estricta, insistió en que los efectos "los vamos a ver en 10 días, los números de hoy no reflejan la cuarentena actual". "Un éxito de la cuarentena más estricta es que deje de crecer de manera exponencial, se estabilice y dé un respiro", analizó.

En ese sentido, en diálogo con Animales Sueltos, el gobernador aseguró que no existe grieta con la cuidad de Buenos Aires y sobre la vuelta a la fase 1 en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y agregó: "Estamos luchando con el mismo virus y en el mismo lugar".

"Esta cuarentena (en fase 1) no es que la forcé yo y lo doblegué a Larreta porque no quería. Lo veníamos hablando y decíamos (los dos) 'si suben mucho los casos y ocupan mucho las camas va haber que tomar una medida más fuerte'. Después podíamos discutir a partir de cuándo, pero iba a ser de cajón. Nadie lo discutió, no es que yo le gané", insistió.

Kicillof analizó con intendentes del AMBA la cuarentena y destacó el "alto" acatamiento

Incluso detalló que con Larreta acordaron "hacer una evaluación conjunta más adelante" para determinar el camino a seguir a partir del 17 de julio, cuando culmine esta nueva etapa de fase 1. "Vamos a estudiar el resultado de las medidas con la voluntad de flexibilizar y volver a la situación anterior", adelantó el gobernador.

"La idea es coordinar las acciones porque es una fantasía que la General Paz sea algo que el coronavirus le dé bola. De un lado y del otro no hay dos realidades muy distintas, son espacios urbanos únicos", dijo y recordó: "Si crece la enfermedad y se duplica cada cinco días no hay médico, hospital, test que alcance. Y cuando una persona mayor necesite una cama no va a haber".

DR/FeL