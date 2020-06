VIDEO | Rodríguez Larreta, entre el "fastidio por la cuarentena" y el "temor al contagio"

Mientras todo parece indicar que este jueves 25 de junio se resuelva disponer de medidas más estrictas de la cuarentena en el AMBA, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que entiende el "fastidio por la cuarentena" pero también dijo que hay "temor al contagio" ante el crecimiento de los casos de coronavirus.

"Compartimos la preocupación con el presidente y el gobernador. Hay un aumento de casos y nos preocupa la ocupación de camas de terapia intensiva", señaló Larreta en diálogo con el canal LN+, luego de que el lunes mantuviera una reunión con Alberto Fernández y Axel Kicillof y quedaron en volver a encontrarse el jueves para tomar una decisión que parece inminente: volver a la fase 1.

En ese sentido, habló sobre la situación de camas de terapia intensiva en la Ciudad de Buenos AIres: "Nosotros en la Ciudad más que triplicamos la cantidad de camas y igual se van ocupando, hoy están en el 50% más o menos. Es preocupante, no desesperante. Pero si mirás que hace 10 días estábamos al 30%, el aumento es preocupante".

Habrá una cuarentena restrictiva de 15 días para el AMBA

"Quedamos el jueves para reunirnos y tomar una decisión, obviamente si los casos se complican hay que tomar una decisión más estricta. El fastidio, la angustia de la gente es natural después de tanto tiempo de cuarentena. Pero también hay temor al contagio, hay que buscar un equilibrio", expresó.

El jefe de Gobierno porteño también hizo referencia al Banderazo nacional del sábado en rechazo a la expropiación de Vicentin: "El foco del banderazo del fin de semana fue el caso Vicentin, estoy en desacuerdo con cualquier tipo de expropiación, pero una cosa no quita a la otra, el tema de salud tenemos que trabajar juntos y no hay divisiones políticas. No tengo dudas que mi responsabilidad es trabajar de la manera más coordinada posible. Eso no quiere decir que en otros temas no pueda mostrar mis diferencias con el Gobierno nacional".

"No tiene ningún sentido hacer comparaciones con la Provincia. Es un gran área metropolitana, es cierto que hay realidades diferentes, y el hecho que coordinemos acciones no quiere decir que todas las decisiones sean exactamente iguales. Es lógico que los criterios de evaluación sean los mismos", concluyó sobre la posibilidad de comenzar a contabilizar los datos como AMBA en lugar de separar Ciudad y Provincia.

ED / DS