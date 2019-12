Baby Etchecopar, ilusionado con Alberto Fernández: "Si llega a hacer una parte de lo que prometió, vamos a estar satisfechos"

Baby Etchecopar se refirió a la asunción del presidente Alberto Fernández y los festejos en la Plaza de Mayo, donde aseguró que llegó "la etapa de cerrar la grieta", aunque aclaró que no cree en la idea de que Mauricio Macri "dejó tierra arrasada", idea que planteó Axel Kicillof y que también se utilizó para el documental de Tristán Bauer. Sobre el discurso del mandatario en el Congreso, el conductor se mostró esperanzado: "Si llega a hacer una parte de lo que prometió, vamos a estar satisfechos", dijo.

"Hoy el pueblo se divirtió. Me gustó mucho el discurso de Alberto y me gustó el abrazo con Mauricio. Estamos en una etapa de cerrar la grieta, me lo prometí", expresó el periodista en el ciclo que conduce Basta Baby en A24, en referencia al paso de mando entre los presidentes entrante y saliente. Sobre la promesa de Fernández de una "prensa libre", ironizó con la presencia de Roberto Navarro, conductor de El Destape, en uno de los palcos y agregó: "Espero que no hagamos la del sobre".

"Si llega a hacer una parte de lo que prometió, vamos a estar satisfechos. Yo no soy de los que se creen que Mauricio dejó tierra arrasada, no me baño en la fuente y soy un gorila, facho y una porquería de ser humano. No cotizo en bolsa, pero tengo dignidad. Si Alberto hubiese estado solo, hoy me hacía albertista con el discurso, pero al lado la tenía a (CFK) haciendo todas esas cosas de mala educación y mal gusto", expresó.

Etchecopar también aprovechó para hacer una advertencia: "Mañana empieza la cuenta regresiva de los que prometió y tiene que hacer. No sé si empieza una etapa nueva con Cristina en el palco y haciéndole desplantes a Macri. No hubo personalidades extranjeras avalando la candidatura, sí el prófugo de Correa y el sinvergüenza de Venezuela".

DR/FF