Tras los descalificantes comentarios de Etchecopar contra las azafatas, Dietrich negó haberse solidarizado con él

El conductor Baby Etchecopar había descalificado de forma repudiable a las mujeres azafatas. El 26 de julio, mientras daba su opinión sobre los conflictos que hay entre los gremios aeronáuticos y el gobierno nacional, desde el micrófono de Radio 10, lanzó una serie de agresiones: "No hagas la carrera de azafata. Anda a una casa de masajes. Por ahí te conviene, con final feliz. Ganas más plata en menos tiempo y siempre tenés algo caliente que llevarte a la boca y no la de un piloto”.



Ante el repudio generalizado del sector, el gremio de Aeronavegantes declaró al periodista como "persona no grata en los aviones". “Desde Aeronavegantes repudiamos las declaraciones de Baby Etchecopar. Llevaremos adelante las acciones que correspondan ante organismos judiciales, fiscalía especializada en violencia de género, Inadi y Defensoría Pública de comunicación”, anticiparon.



Ese mismo día, por la noche, el periodista insistió con el tema y señaló que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, se había comunicado con él para solidarizarse con su situación: "Me llamaron desde el ministro Dietrich hasta la gente que barre en los aeropuertos para solidarizarse conmigo".



PERFIL se comunicó con el funcionario quien negó rotundamente que haya mostrado su apoyo al conductor: "No lo llamé, me llamó él. Nunca escuché el audio. Le dije que ningún sindicato puede decidir quien se sube o no a un avión de aerolíneas".



Esta mañana en Radio 10, Etchecopar brindó unas disculpas "En el medio cayeron las pobres azafatas y los pilotos (...) decidí pedí perdón siempre, cada vez que pueda. Porque son laburantes como yo. Y así como cuelgan en internet las críticas, cuelguen mis disculpas. Más allá, sigan, si quieren haganme un juicio, me importa un carajo. Mis disculpas para sentirme bien con mi dignididad, con mi moral, porque son gente que trabaja. La gente que trabaja y peticiona por lo que le corresponde, hay que apoyarla (...) le pongo a disposición este micrófono para hablar conmigo".

