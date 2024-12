Luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel se refiriera a la detención del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela con críticas hacia su gestión, Patricia Bullrich le respondió con dureza. "Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político", disparó, sosteniendo que la titular del Senado borró el tuit donde la cuestionaba.

A nueve días de que se cumpliera el primer año en el Gobierno de Javier Milei, la disputa con Villarruel exhibe su costado más descarnado. Esta vez, con el enfrentamiento entre la titular del Senado y Bullrich, quien respondió las críticas por la detención en tierras venezolanas del gendarme argentino.

"Sra. Vicepresidente: Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político", comenzó Bullrich sin tapujos.

Y continuó: "Es claro que usted habla con total desconocimiento de los canales y mecanismos administrativos que rigen en el marco de la Gendarmería Nacional. La autorización de viajes se otorga a través de la Dirección de Personal. Por eso le solicito que antes de emitir declaraciones, la próxima vez se informe".

Gallo fue detenido el último 8 de diciembre, mientras se dirigía al país gobernado por Nicolás Maduro para visitar a su familia. Sin embargo, desde la administración chavista, lo calificaron como un espía y lo detuvieron. Su madre llegó a pedirle al Papa Francisco que intervenga para conocer su paradero.

Finalmente, Bullrich devolvió una respuesta implacable contra la integrante de su misma fuerza: "Por último, si quiere servir a la Patria, como argentina le pido se ocupe de frenar el descabellado e inminente aumento de sueldos en el Senado de la Nación. La ciudadanía está haciendo un esfuerzo heroico para superar la crisis heredada y no merece financiar dietas de 9.5 millones para ningún legislador".

Los dichos de Villarruel contra Bullrich

La respuesta de la ex integrante del PRO llegó luego de que Villarruel se mostrara disconforme con la decisión del Gobierno de haber habilitado el viaje al gendarme que se encuentra detenido en Venezuela.

"Jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela. Lo que está ocurriendo es la consecuencia tristemente obvia, pero como no soy del área de seguridad no opino de las sanciones y acciones que se debieran tomar", respondió Villarruel ante la consulta de un usuario de X.

Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, enfrentadas

De esta manera, la presidenta del Senado le envió un fuerte mensaje no solo a la Casa Rosada, con la que mantiene una relación de alta tensión, sino también a la Ministra de Seguridad.

La tensión entre ambas viene desde la época de las elecciones del 2023, cuando Bullrich, luego de quedar afuera del balotaje entre Sergio Massa y Milei, cruzara desde la vereda del PRO hacia La Libertad Avanza. El libertario había asegurado que las áreas de Defensa y Seguridad estarían a cargo de Villarruel, algo que finalmente no ocurrió.

Tanto Seguridad como Defensa habían sido los tópicos que la vicepresidenta apuntaló durante la campaña presidencial de 2023.

La postura del Gobierno sobre la detención del gendarme argentino en Venezuela

El ministro de Defensa, Luis Petri, reveló que el Ejecutivo está dispuesto a dialogar con la dos veces presidenta y titular del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, para pedirle que interceda en la negociación con el venezolano Nicolás Maduro por la liberación del gendarme Nahuel Gallo, secuestrado en Venezuela.

"Estamos trabajando fuertemente desde la Cancillería. Vamos a agotar todas las vías diplomáticas y vamos a hacer todos los esfuerzos para que esta detención ilegal se transforme en la liberación de este catamarqueño", sostuvo en declaraciones a LN+.

En la misma línea, amplió: "Acá no hay partidismo, no hay condicionamientos, tenemos que defender a un argentino que el presidente Javier Milei lo dijo con todas las letras: ´Está secuestrado con un dictador´. Y todos los esfuerzos y toda la ayuda de países que nos puedan ayudar y del propio kirchnerismo. Me parece que lo justifica para liberar a este gendarme y traerlo de vuelta".

Pese al pedido, cuestionó al sector que lidera de la ex vicepresidenta al remarcar la "estrecha relación" con el mandatario venezolano, y criticó la falta de pronunciamiento sobre la elección en Venezuela.

"Lo que llama la atención y es vergonzoso es que hasta ahora, el kirchnerismo que tiene una profusa amistad con Maduro, que no ha condenado la dictadura y ni el proceso electoral y el fraude no se haya pronunciado para pedir la liberación del gendarme", insisto.

Este jueves el ministro del Interior de Venezuela y hombre fuerte del chavismo, Diosdado Cabello, se refirió a la situación de Gallo y sostuvo: "El individuo detenido en la frontera, de nacionalidad argentina, parece ser un agente especial de los servicios de inteligencia de ese país".

También aseguró que Gallo estaba trabajando con un equipo vinculado a Iván Simonovis, un excomisario disidente que se encuentra exiliado. La operación, según el funcionario de Maduro, se habría llevado a cabo entre el 13 y el 25 de diciembre con la finalidad de evacuar a los referentes del partido de María Corina Machado de la sede diplomática argentina.

En desarrollo...