Eran cerca de las 3 de la mañana cuando una grúa pasó por las inmediaciones de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y comenzó a llevarse autos mal estacionados. La noticia llegó a despachos oficiales: "¡Se llevan el auto de un legislador!". La anécdota resume el caos que fue la sesión para aprobar el Presupuesto. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, llegó justo a la votación; hubo tantas modificaciones que en oficinas del Ejecutivo lo resumían así: "Lo cambiaron tanto que nadie sabe que norma quedó".

Jorge Macri vive momentos de tensión hacia adentro y hacia afuera, tanto del PRO como del Gobierno porteño. En la Ciudad enfrenta una gestión loteada, con sectores que no le responden por completo. Al no ser la continuidad de Horacio Rodríguez Larreta busca asentarse, aunque le está costando más de lo que creían. Por estas horas se terminan de pulir cambios en el gabinete porteño. El ruido por posibles salidas llega hasta Néstor Grindetti, jefe de Gabinete. ¿Está al tanto su vicejefe, Gabriel Sánchez Zinny?

Jorge Macri presentó el Plan de Discapacidad y habló sobre su dificultad para caminar

Ante la falta de nombres propios, hay una dura pelea por acaparar el ministerio que dejó Roberto García Moritán. Desarrollo Económico hoy tiene menos presupuesto que cuando lo manejaba el sector de Martín Lousteau con Larreta, pero lo reclaman distintos aliados de Macri.

Waldo Wolff, ahora en Seguridad seguramente sea candidato en 2025. "No tenemos mucha gente para lo que tenemos que hacer. Son muchos frentes abiertos. Putean los del PRO, hay interna en nuestro partido y los libertarios nos quieren sacar la Ciudad. No viene fácil", reconoció un operador del exintendente de Vicente López a PERFIL.

Amenaza de "carpetazos" en La Libertad Avanza

La vicepresidente Victoria Villarruel pareció responderle al presidente Javier Milei este domingo, luego de que el mandatario asegurara, desde Italia, que "Roma no paga traidores", un refrán que algunos interpretaron como mensaje a su compañera de fórmula. La titular del Senado escribió un largo texto donde recordó su inicio con Javier Milei, ambos como diputados y sentenció que no se iría de ningún lado ni abandonaría el espacio.

Las respuestas de los funcionarios y militantes que rodean al Presidente no tardaron en llegar, y no fueron en buenos términos. Dos de ellas llamaron la atención. La primera, de Fernando Cerimedo: "Yo sé de los planes que hacían el febrero junto al Ex para cuando 'se caiga'". Cuando menciona al Ex, Cerimedo apuntaría a Mauricio Macri.

Javier Milei y Victoria Villarruel.

El segundo fue aún más fuerte y vino de Alejandro Sarubbi Benítez, abogado cercano al espacio libertario: "Victoria absoluta de las fuerzas del cielo. Y ni siquiera hicieron falta los dos carpetazos", disparó.

La vice le respondió en la madrugada del lunes: "Por favor publíquenlos. Estoy ansiosa por saber en qué hacen inteligencia sobre mi y mi familia". Según pudo saber PERFIL, la respuesta y el ruido del fin de semana se debió a que había corrido muy fuerte la versión de una posible denuncia de Casa Rosada contra la vice por "usurpación de cargo" en la sesión del jueves y así tener un argumento legal para sacarla del medio. No prosperó (aún).

Milei vs Villarruel, nuevo episodio: la reconciliación fallida y los satélites de Casa Rosada que salieron con los tapones de punta

En las filas de la Libertad Avanza hay máxima tensión para el armado de las listas del 2025. El objetivo es llenar de "libertarios puros" para evitar lo que ellos consideran "infiltraciones" en el espacio. Por eso la diputada Lilia Lemoine ya advirtió en redes sociales que estarán leyendo con detenimiento cada nombre y apellido que aparezca con posibilidades de entrar al Congreso nacional o provinciales.

Esa disputa por congraciarse con "Ave Milei" comenzó en Twitter pero promete seguir durante todo el verano. "No paran de arrobarlo para que él los lea y comente algo con Karina. Como la hermana tiene la última palabra en la lista, nadie quiere quedar pegado a un comentario erróneo o una posible 'traición'. Es una paranoia absoluta", contó a este medio alguien que supo estar en ese lugar de privilegio y hoy está afuera por no ser "leal".

Peronismo: momentos de tensión y dudas sobre el desdoble de elecciones

En el peronismo, si bien intentaron mantener por lo bajo la reunión del lunes pasado en Moreno, se filtraron dos momentos tensos que nadie desmintió. El primero cuando Andrés "Cuervo" Larroque le reclamó a Cristina Kirchner apoyo explícito al gobernador Axel Kicillof. Entonces se escucharon gritos y abucheos. El segundo ocurrió cuando un intendente camporista acusó al gobierno bonaerense de auditorías sorpresa en su distrito.

Cumbre del PJ: Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa en Moreno.

Por último, quedó en el aire la duda de si había que desdoblar o no la elección de la contienda nacional. "Si hacemos eso la discusión será sobre la gestión en Buenos Aires y no sobre Milei", insisten en el kirchnerismo. Del otro lado, intendentes que rodean al exministro de Economía quieren quitarle peso a la boleta que llevaría a Cristina por arriba. "Fueron reproches mezquinos, esa es la verdad. La vedette fue el desdoblamiento, pero tenemos un quilombo de novela", reconoció a PERFIL una diputada luego del acto. Sinceridad ante todo.

