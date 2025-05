El análisis social del voto a Milei y su similitud con el voto peronista

Luis Costa, sociólogo y analista político, señaló que el electorado de La Libertad Avanza (LLA) es más comparable con el del peronismo que con el del PRO y sostuvo que es posible que las encuestas de las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires subestimen el desempeño del partido libertario. “Se sigue tratando a LLA como un partido cuyas características electorales son un fenómeno”, señaló en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Luis Costa es sociólogo y analista político. Trabaja en investigación de mercado y opinión pública y se especializa en temas vinculados con la satisfacción de los clientes, con especial foco en estudios electorales y reputación corporativa. Como analista político, se pueden disfrutar sus columnas en el diario PERFIL y en otros medios. Su última columna compara el surgimiento de Javier Milei con un infarto que no pudo ser percibido de antemano.

El infarto de la sociedad

Más allá de la buena metáfora de la MINOCA como un infarto no percibido de la sociedad, me impresionó leyendo tu columna que vos creés que no estamos viendo correctamente el fenómeno de Milei y que puede ser arrollador y permanente. Además, prendés alguna luz de alerta respecto de que puede sorprendernos con un triunfo en las próximas elecciones en una proporción inesperada. ¿Cuál sería tu propia interpretación del futuro cercano de estas elecciones?

Para mí, estamos en una zona de análisis parecida a la de 2023, donde parecía que todo esto iba a ser no posible y que Milei se caía. La metáfora que utilizo tiene que ver con un síndrome que descubrió la cardiología hace diez años aproximadamente, que tiene interesante como metáfora que los médicos detectan que el corazón está infartado, pero no están los rastros porque la arteria no está tapada. A eso lo llaman el MINOCA. No es que yo sea cardiólogo, pero mi esposa es cardióloga y es especialista en ese tema.

No es que no haya rastros de cómo llega Milei al escenario público, pero muchas veces tengo la sensación de que se sigue tratando a LLA como un partido cuyas características electorales son un fenómeno. En el caso de la Capital Federal, se lo describe como intelectualmente de derecha, que es lo que corresponde porque además él mismo se describe de esa manera, y se lo relaciona directamente con el PRO, que es un partido que, al lado del peronismo, estaría hacia la derecha. No quiero decir que esto no esté sucediendo, pero lo interesante es que el voto de Milei en la Ciudad de Buenos Aires, y en todo el país, en realidad tiene la forma del peronismo. Eso quiere decir que, a medida que uno se corre hacia el sur de la Ciudad, en promedio, siempre le fue mejor.

Vos decís que el peronismo se debe cuidar porque a lo mejor Milei le saca votos en la Ciudad y en la provincia, y no que tiene esa superposición con el PRO. A lo mejor, entonces, incluso ni siquiera gana el peronismo en la ciudad de Buenos Aires, como todas las encuestas parecen indicarlo. ¿Es eso?

Claro, exacto.

Adorni primero, el peronismo segundo y el PRO tercero…

Yo no sé cuál es el resultado que va a dar, pero cuando uno analiza la relación de Milei en el 2023 en todas las grandes ciudades con respecto al voto del nivel socioeconómico más bajo —lo que tiene que ver con las periferias de todas las ciudades, y eso incluye la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y algunos lugares del Conurbano—, su desempeño es más bien, espacialmente, el de un voto peronista. LLA recién tomó los votos de lo que era Juntos por el Cambio en el último episodio electoral, cuando ya ese electorado no tenía más que votar a quien iba a confrontar contra el partido que esa gente nunca votó.

El peronismo normalmente amalgamaba conservadorismo popular con progresismo porteño-bonaerense. ¿Podríamos decir que lo que le come al peronismo La Libertad Avanza es el conservadorismo popular, y que le queda entonces solamente la parte progresista-republicana? Porque eso es lo que representa Santoro: finalmente eligieron un candidato que representa, casualmente, la parte del peronismo que no es el conservadorismo popular. Es decir, la elección en la Ciudad de Buenos Aires parece haber elegido al candidato que representa aceptar que esa parte del peronismo se la lleva La Libertad Avanza.

Sí. No sé cuánto están conscientes de que ese es un riesgo que existe. Lo que te estoy diciendo está documentado: esto pasó en el 2023. No es una hipótesis mía de trabajo sobre un futuro incierto. De hecho, estadísticamente, un gran predictor del voto a Milei es tener hasta secundario incompleto, o menos, a nivel educacional. No estoy haciendo ningún juicio de valor, simplemente estoy diciendo que esos sectores, en general, históricamente han acompañado mucho más el voto peronista que otros sectores. Ahora, probablemente el partido de Milei haga daño también al PRO y el PRO esté tratando de batallar. Esta es una dinámica electoral de muchísimos candidatos y es una situación muy compleja. Pero mi punto tiene que ver con la metáfora de un infarto que no se ve la arteria tapada, pero es un infarto igual. No digo que Milei sea un infarto para la sociedad.

