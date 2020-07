C5N mostró los mensajes de Darío Nieto y el secretario de Macri dijo que eran "irregulares"

El martes 28 de julio C5N difundió mensajes del teléfono de Darío Nieto, el secretario privado de Mauricio Macri. En uno de ellos habría intercambiado palabras con el falso abogado Marcelo D'Alessio -acusado de extorsión y espionaje-. En otro, hacía referencia a la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en los préstamos otorgados por el Banco Nación a la empresa Vicentin, durante el Gobierno anterior.

En el canal de noticias C5N, el periodista Gustavo Sylvestre reveló que en el teléfono celular de Nieto, secuestrado en el marco de la causa por presunto espionaje ilegal que se tramita en Lomas de Zamora, se encontraron mensajes con Marcelo D'Alessio en 2018 y otros, de 2019, vinculados a un empresario de Vicentin.

De acuerdo a la información del conductor de Minuto Uno, en el teléfono personal del secretario del expresidente, se encontró un mensaje del 22 de noviembre de 2019, en el que alguien le indicaba: "Hablá con Martín Mura (ministro de Economía de la Ciudad) por préstamo a Sergio Nardelli (de Vicentin) por 10 palos. Que no lo lleven al directorio ni a la SIGEN porque lo van a complicar, que lo resuelvan por afuera".

Espionaje ilegal: el secretario de Macri pide a la Justicia la nulidad de la apertura de su teléfono

En esa línea, según consignó Télam, desde la Ciudad de Buenos Aires confirmaron que a fines de 2019 Mura recibió un pedido de parte de la Presidencia de la Nación “vinculado a la posibilidad de que el Banco Ciudad otorgara un préstamo a Vicentin” y que finalmente el banco rechazó darle ese crédito luego de analizar la documentación que presentó la empresa.

Gerardo Pollicita, fiscal federal, pidió certificar la causa que tramita en Lomas de Zamora para poder acceder a aquellos mensajes que puedan aportar información al trámite del caso Vicentin.

Respecto del otro mensaje que se habría encontrado en el celular de Nieto, con fecha del año 2018, la información periodística apunta a que sería de Marcelo D’Alessio: "Sus deseos son órdenes, (el fiscal Carlos) Stornelli ya lo tiene sentado frente a él", le escribió el mismo día que el exjuez Norberto Oyarbide se presentó como imputado en Comodoro Py.

Espionaje ilegal: quién es Darío Nieto, el secretario de Macri allanado

Alejo Ramos Padilla, juez federal de Dolores, le solicitó a la fiscal de Lomas de Zamora que le remita aquella información que da cuenta de los supuestos intercambios entre Nieto y D'Alessio, debido a que puede ser de interés para la causa por la que se encuentra procesado y detenido el falso abogado.

Por su parte, Darío Nieto utilizó sus redes sociales para desmentir la información y aseguró que los peritajes son “absolutamente irregulares” y que hay mensajes que fueron enviados luego de que el aparato se le secuestrara. "Sobre los mensajes publicados ayer en C5N quiero aclarar que los peritajes en mi teléfono fueron absolutamente irregulares, tanto que aparecen mensajes enviados con fecha posterior a que me lo secuestraran. Mañana estamos presentando la denuncia", escribió.

Sobre los mensajes publicados ayer en C5N quiero aclarar que los peritajes en mi teléfono fueron absolutamente irregulares, tanto que aparecen mensajes enviados con fecha posterior a que me lo secuestraran. Mañana estamos presentando la denuncia.

Sobre un presunto vínculo con el abogado procesado, Nieto negó conocerlo: “No tengo ninguna relación con D’Alessio, no lo conozco, jamás en mi vida hablé con él y no tengo ningún mensaje suyo”, dijo.

En línea con lo que sostienen desde Juntos por el Cambio, el politólogo consideró que es un intento para “ensuciarlo”, con el fin de garantizar la impunidad de funcionarios del Kirchnerismo. “Lo tomo como de quien viene, no somos lo mismo”, cuestionó.

Por otro lado, no tengo ninguna relación con D’Alessio, no lo conozco, jamás en mi vida hablé con él y no tengo ningún mensaje suyo.