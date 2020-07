La estrategia judicial de Macri: esperar a la imputación pero prepararse para más golpes

Cerca de Mauricio Macri aguardan movidas del juez Federico Villena para involucrarse en el expediente de presunto espionaje ilegal, que lo tiene cada vez más apuntado pero todavía no imputado, y descuentan que seguirán lo que definen como “arbitrariedades”. Dos noticias aumentaron la tensión en el búnker macrista: las 22 detenciones de esta semana y el rechazo a la exención de prisión que había pedido Darío Nieto a través de su abogado.

La estrategia judicial, no obstante, se mantiene igual. No involucrarse hasta que el juez avance contra él, prepararse para refutar las acusaciones que vendrán, y profundizar la defensa política apelando a la persecución y arbitrariedad que le asignan al magistrado. De todas formas, un temor va tomando cada vez más cuerpo y es que sigan lo que consideran que son “detenciones arbitrarias”.

"Seguramente se consumará un terrible atropello con su detención arbitraria y sin razón plausible alguna", consideró una fuente cercana a Macri, que criticó la decisión del juez de rechazar, según dice fuera de los plazos reglamentarios, la exención pedida por Nieto. “Si había un peligro procesal, ¿porque no lo detuvo la semana pasada cuando lo allanaron?”, añadió. El juez y la fiscal al rechazar el pedido se basaron en que supuestamente Nieto intentó borrar mensajes de su celular, algo que él negó en declaraciones periodísticas.

Darío Nieto apuntó contra el kirchnerismo: "Buscan impunidad tratando de igualarnos"

Según pudo averiguar PERFIL, la defensa del ex presidente todavía no tuvo acceso formal al expediente. Lo que pudieron saber fue a través de los trascendidos periodísticos y lo que se fueron enterando dirigentes del PRO que habrían sido víctimas del espionaje. Como está en secreto de sumario la causa, el juez se limitó a mostrarle a cada uno de los implicados solamente la información que les compete. "Hoy Macri no tiene porque presentarse", explican en su entorno. Pero agregan: "Cuando tengamos oportunidad de conocer elementos de prueba vamos a refutar".

Macri designó al ex fiscal Pablo Lanusse como su abogado defensor. En declaraciones televisivas y radiales ya mostró una de las líneas argumentales que van a repetir desde el macrismo, que es la de apuntar a la vicepresidenta Cristina Krichner como supuesta "armadora" del caso para lograr así desestimar las causas que tiene en su contra. El propio Nieto también se expresó en ese sentido: “Otros secretarios de otros presidentes tenían cuentas en el Caribe con millones de dólares. Nunca le robé a nadie, nunca me llevé lo que no era mío e hice lo mejor que pude dentro de mi función, quiero aclararlo porque no somos todos iguales. Buscan impunidad tratando de igualarnos”.

Pablo Lanusse se sumó a la defensa de Mauricio Macri.

"No vamos a hacer petardismo de atacar porque si, ni ponernos exclusivamente en un escenario de perseguidos", aclaran cerca de Macri. Hacer eso sería asumir una posición similar a la de Cristina Kirchner, hablando de “lawfare” y de causas armadas pero sin responder a las pruebas existentes. Por las dudas, igual, fuera de micrófono ya tildan a Villena como un juez “cuestionable que no es imparcial y que está forzando la verdad para querer construir un inexistente aparato sistemático de espionaje desde las altas esferas del Ejecutivo”.

Sobre las cuestiones de fondo, por ahora, la decisión es negar la veracidad de los hechos, por lo menos en lo que a Macri y Nieto se refiere. Sostienen que el ex presidente no tenía vínculo con Susana Martinengo, la ex funcionaria de Documentación Presidencial que está detenida, y que Nieto no recibió ningún informe de inteligencia. “Que haya alguna foto de Macri con Martinengo no constituye ninguna relación, es casi volver a construir sospechas por estar en una agenda telefónica”, es un argumento que repiten. Y otro: “Que puedan entrar personas a la Casa de Gobierno y reunirse con funcionarios, no los convierte en responsables. Si esa es la construcción, es claro que no tienen nada”.

VIDEOS | Susana Martinengo, en 2015: "Todo lo que hago es a pedido de Macri"

A pesar de la tensión creciente, cerca del ex presidente aseguran estar “con total tranquilidad porque Macri sabe que no autorizó ni consintió acción ilegal alguna de espionaje”. Deberán esperar los pasos del juez para conocer las pruebas. Por las dudas, según pudo averiguar PERFIL, Lanusse intercambió ideas y análisis sobre la causa con Alejandro Pérez Chada, el abogado de Gustavo Arribas.

Desde el ala política, en tanto, en el macrismo apuestan al abroquelamiento de Juntos por el Cambio. La primera prueba fue el comunicado conjunto que firmaron el domingo último los principales dirigentes del espacio rechazando el allanamiento a Nieto. Su eventual detención, consideran en el frente opositor, sería interpretado como la superación de un límite y podría significar un quiebre en la relación institucional con el Gobierno.

GZ / DS