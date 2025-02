"Supongo que Ritondo, por conflicto de intereses, no va a votar esa ley": la chicana de Cafiero por Ficha Limpia

En la previa de la sesión por Ficha Limpia, el diputado de Unión por la Patria (UxP) Santiago Cafiero lanzó una fuerte crítica hacia Cristian Ritondo, jefe de bloque de PRO, acusándolo de "hipocresía" y sugiriendo que, "por conflicto de intereses", debería abstenerse de votar la ley. La crítica se centró en la causa que investiga al dirigente por sociedades offshore no declaradas, un tema que, según el excanciller, lo pone en una posición incómoda dentro del debate.

En una entrevista en Radio Futuröck, Cafiero se refirió al caso judicial que involucra a Ritondo, quien está siendo investigado por la posible ocultación de propiedades y sociedades offshore. "¿Ritondo no tiene nada que explicar? Yo supongo que él, por conflicto de intereses, no va a votar esa ley. Me parece que hay una gran hipocresía y se va a expresar mañana", disparó el diputado.

De esta manera, hizo alusión al expediente en el que el dirigente bonaerense es el principal implicado, quien en sus últimas intervenciones negó las acusaciones en su contra y aseguró que su patrimonio está debidamente declarado, argumentando que actúa como desarrollador inmobiliario a través de una empresa familiar.

El cuestionamiento a Ritondo surge porque la bancada de PRO fue la principal promotora histórica del proyecto de Ficha Limpia, que en esta ocasión fue perfeccionado por la Casa Rosada a pedido del presidente Javier Milei. El Presidente encomendó la redacción del proyecto a su ministro de Defensa, Luis Petri, y al abogado Alejandro Fargosi, quienes trabajaron sobre una propuesta inicial elaborada por la diputada Silvia Lospennato.

El proyecto busca impedir que personas condenadas por corrupción en segunda instancia puedan postularse a cargos públicos.

Cafiero, sin embargo, consideró que la ley está siendo utilizada con fines políticos para apuntar al peronismo, en particular a Cristina Kirchner, y sostuvo que "es una ley tendenciosa" que favorece la proscripción de ciertos sectores. “No se trata únicamente de Cristina, que por supuesto es nuestra compañera. Si bien el proyecto está claramente orientado a ella como líder política, también afecta a otros liderazgos populares. No hay otras tipificaciones como la fuga de divisas o actos similares que podrían condenar a otros dirigentes. Es un debate político, no jurídico ni de calidad institucional”, señaló.

“En vez de promover un debate de calidad institucional, están promoviendo proscripciones direccionadas por la Justicia. Se intenta dar mayor preponderancia al Poder Judicial sobre la política. Los partidos políticos van a cerrar listas en los tribunales y no en las unidades básicas", agregó.

Además de adelantar que UxP no dará quorum pero que se sumará al debate en caso de que la sesión se abra, Cafiero también criticó la bancada libertaria. “Los discursos de los diputados de La Libertad Avanza (LLA) van a hablar de calidad institucional, cuando el Presidente dice que el Congreso es un nido de ratas, que los zurdos son unos hdp o sea...“, indicó el excanciller, que acotó contra los dos espacios que promueven ficha limpia: ”De ese tipo de calidad institucional no van a hablar, tampoco de la de Pro. ¿Cuál es la estatura moral de los dirigentes de Pro para hablar de calidad institucional cuando han dado todas las herramientas para que este presidente rompa todo?“.

Por otra parte, en cuanto a la suspensión de las PASO, que fue aprobada la semana pasada en Diputados y esta semana comenzará a debatirse en el Senado, Cafiero lamentó que el bloque de UP se haya dividido para la votación -dijo que no fue un “escenario deseable”- pero tampoco lo calificó como algo “dramático”, ya que sostuvo que sabían de antemano que no alcanzarían una posición homogénea.

En linea, definió a la situación actual del peronismo como "un archipiélago que trata de encontrar alguna coordinación con acciones concretas para tratar de sostenerse en esta unidad". Además, consideró necesario que el peronismo retome las instancias de discusión interna para confluir en una única propuesta con miras a las legislativas de 2025.

“Que el peronismo vaya en distintas listas es una derrota garantizada. Si el peronismo se divide, es una derrota garantizada y una victoria de la derecha, claramente“, señaló.

”Eso va a buscar la derecha y tenemos que tener la inteligencia suficiente y la generosidad para construir canales de comunicación, debate y tolerancia a la divergencia. Si vamos a estar todos midiéndonos el aceite y acusando de qué sucedió, qué no pasó, qué me dijo, qué no me dijo, estamos sonados. Porque este año va a ir en esa dirección: la fractura del peronismo. Lo que se busca es eso. Por eso para mí era un error quitar las PASO. Pero bueno, ya está, estamos en otra cancha y hay que jugar ese partido. Hay que buscar la mayor unidad posible y tener una estrategia vinculada a un frente político lo más amplio posible”, indicó el funcionario.

