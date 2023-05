En la previa al acto de Cristina Kirchner en Plaza de Mayo, el analista financiero y abogado Carlos Maslatón se hizo presente en la convocatoria para escuchar el discurso de la vicepresidenta. Al respecto, el panelista de Duro de Domar aseguró que se trata de una de las concentraciones "más grandes de la historia".

A través de su cuenta de Twitter, el analista informó que participó de los festejos en el marco del Día de la Patria y en conmemoración por el 20° aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner. "Desde el Cabildo, a punto de salir al aire por C5N con Daniela Ballester", escribió.

"Comprensión de texto", elogio a Maslatón y retos al Duggan "odioso": curiosidades de Cristina Kirchner en C5N

Sobre la concentración, el abogado consideró que es una de las "más grandes de la historia". "La concentración es descomunal, de las más grandes de la historia", detalló. Y agregó: "El peronismo baja todo el aparato y se prepara para el contra-ataque".

Sumado a esto, Maslatón ratificó sus dichos en una entrevista a C5N. "Recién acabo de postear. Es un día histórico, la manifestación es descomunal, de las más grandes de la historia", manifestó, y remarcó: "Estuve en todas las manifestaciones en los últimos 41 años y esta es impresionante".

El acercamiento de Maslatón con Cristina Kirchner

El panelista de Duro de Domar, que mostró un primer acercamiento con la vicepresidenta luego de su entrevista con el periodista Pablo Duggan, mostró expectativa respecto a que la exmandataria reconsidere postularse a los comicios de este año. "El 25 de mayo, cuántos aniversarios, ¿no? Primer Gobierno patrio, asunción de Néstor Kirchner y el 20 aniversario. Es una proclama general para que Cristina reconsidere su decisión de no jugar. Hay mucha gente que está con esa expectativa, yo siempre dije que era lo más conveniente y que no tiene razón alguna para no presentarse", sostuvo. Y agregó: "Proceda, no se van a animar a proscribirla".

Sumado a esto, Maslatón defendió al peronismo y criticó a "los sectores que agreden". "Yo estuve en los principales actos peronistas de los últimos 50 años, pero este es uno de los mejores. El peronismo es muy respetuoso y muy democrático. Los sectores que agreden están del otro lado de una grieta que debe desaparecer. Les agradezco a todos. Fiesta nacional. El peronismo es la vida, vamos con todo, al ataque", afirmó.

Maslaton develó qué le dijo a Cristina Kirchner: "Creo que tiene que ser candidata"

Su presencia no pasó desapercibida por los militantes allí presentes, quienes le pidieron fotos y lo aplaudieron. "Le ganaste el corazón, muy bien. Maslatón nacional y popular, abriste la cabeza, no te dejaste llevar por ese odio. Dejaste la grieta y estás con nosotros" le dijo una manifestante.

Una vez finalizado el discurso, el exaliado de Milei respaldó los dichos de la vicepresidenta. "Cristina, es 100% acertado su análisis de los cracs financieros argentinos, los defaults y las confiscaciones, las irresponsabilidades históricas de los 'genios' del 'mercado' y el desendeudamiento del kirchnerismo, vicepresidenta Cristina", escribió en su cuenta de Twitter.