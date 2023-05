Maslatón sobre la renuncia de Cristina Kirchner: "Yo me presento igual y que se animen a proceder"

La renuncia de Cristina Kirchner a las elecciones presidenciales aún continúa generando impacto en todos los sectores y, en esta oportunidad, fue el analista financiero Carlos Maslatón, autodefinido como liberal, quien lamentó la decisión de la vicepresidenta y aseguró que "es imposible que la prohíban".

"Yo no soy kirchnerista, pero he manifestado que lamento la decisión de la vicepresidenta de no ir a los comicios", manifestó durante el programa Duro de Domar por C5N y, ante el argumento de la funcionaria de no presentarte para que luego le bajen la candidatura, agregó: "Yo en esa situación me presento igual y que se animen a proceder".

En esta misma línea, Maslatón insistió en que la decisión de la vicepresidenta "fue un error político" aunque sean "cuestiones personales de la política".

Ante el cuestionamiento de su compañero Mariano Hamilton, quienes le remarcó que no es una cuestión personal sino que la exmandataria está proscripta y podrían prohibirle la candidatura, el abogado sostuvo: "¿Cómo la van a prohibir? Es imposible que la prohíban".

"Acaban de prohibir dos elecciones...", le retrucaron sus compañeros de programa, a lo que el analista respondió: "Ahí había una clausula constitucional. Lo de Manzur y lo de Uñac tenía un fundamento en la normativa constitucional...Hay gente muy importante que no hay forma de proscribirla en la práctica de la política".

Cabe recordar que Cristina Kirchner dará una entrevista televisiva este jueves 18 a partir de las 21:30hs en en programa Duro de Domar, conducido por Pablo Duggan en la pantalla de C5N, y se enfrentará a las preguntas de los panelistas, incluido Carlos Maslatón.

"Un honor máximo para mi recibirla este jueves en el plateau de Duro de Domar. Líder política inigualable de América Latina. Lamento su declinación presidencial porque su presencia equilibra el sistema político argentino", expresó el analista a través de Twitter.

Maslatón sobre la marihuana: "Me hace mal"

En otro momento del programa, los panelistas presentes comenzaron a bromear con la idea de compartir un "charuto" con el periodista Eduardo Feinmann y debatir sobre política luego de la renuncia de la vicepresidenta a las elecciones presidenciales.

En este contexto, luego de que el conductor Pablo Duggan le consultara sobre si era legal o no esa discusión, Maslatón afirmó: "Es una zona gris".

"Yo soy anti marihuana a nivel individual. Cada uno haga lo que quiera. Probé y no me gustó", afirmó el analista y detalló que "desde el año 1980 hasta 2007, 30 cigarros de marihuana en esos 27 años" y que "el primero fue en el carnaval de Bahía Brasil en 1980".

Además, añadió: "El producto me hace mal, me hace perder la sensación del tiempo y el espacio. Y me genera exceso de hambre. Ustedes hagan lo que quieran, yo no consumo".

Carlos Maslatón: "La economía va a salir hacia arriba"

Anteriormente, el abogado libertario se había pronunciado sobre este mismo tema a través de Twitter y detalló que el cannabis le produce "todos efectos nefastos" que "no le sirven".

"Necesito que nos cuentes lo que te genera la marihuana", le consultó un usuario en la plataforma, a lo que este respondió: "Pérdida de fuerza, cansancio, hambre, desaceleración mental del tiempo. Todos efectos nefastos, no es para mí. Que cada uno haga lo que quiera, pero no me sirve ese producto".

Luego, alguien le preguntó qué drogas había probado a lo largo de su vida, a lo que Maslatón contestó sin tapujos: "Marihuana 30 veces, pasta base de coca una vez en 1984. Mi consumo primero de marihuana fue en febrero de 1980, mi último fue en diciembre de 2007. Tengo organismo incompatible con cualquier tipo de drogas".

AS./fll