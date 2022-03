Carlos Melconian: "Es un honor que Patricia Bullrich piense en mí como ministro de Economía"

El ex presidente del Banco de la Nación Argentina, Carlos Melconian, habló con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil sobre el proyecto que presentó en la Fundación Mediterránea.

F: El hecho de que Patricia Bullrich diga que serías su ministro de Economía si llegara a la presidencia, ¿Te hace un favor? ¿Te hace lío? ¿Cómo lo interpretas?

CM: Yo lo tomo como un honor, que un político en la Argentina con chances de ser presidente como es el caso de Patricia, se fije en la posibilidad que uno acompañe como ministro. Con Patricia, Horacio, Cornejo, Manes y gobernadores peronistas de San Juan, de Entre Ríos, de Córdoba, son personas con las que dialogo, no tengo ningún problema.

Por más que uno tenga magia en su cabeza respecto a lo que hay que hacer, lo relevante termina siendo la posibilidad de implementación y gestión de todo eso, no para 20 días sino para más que eso.

No hay que hablar solo del régimen cambiario, monetario, fiscal, sino de gestión, implementación, acuerdos. Yo creo que la persona que maneja una economía tiene que tener la rigidez de que 1+1 es 2 pero también la plasticidad de saber cómo manejarse con la política, con acuerdos, siempre con un pragmatismo que respete las leyes.

F: Esta idea de que Cavallo pudo hacer lo que hizo, bien o mal, porque contaba con el apoyo político de todo el peronismo detrás, mayoritario en ambas cámaras; y que el plan que se tiene que llevar adelante a partir de 2023 va a necesitar la plasticidad de cual sea la coalición gobernante para cautivar parte de la otra coalición para poderlo implementar.

CM: Te agradezco que lo hayas pasado en limpio. Quise decir lo que acabas de decir

F: ¿Cómo sentis en el cuerpo la responsabilidad de estar preparando lo que podría ser el plan master para sacar a la Argentina de 70 años de decadencia y más de 10 años de recesión?

CM: Primero con una gran responsabilidad y un honor, espero estar a la altura de las circunstancias. Y segundo, me obliga a buscar mucha gente y mucho talento. Siempre el mas burro tengo que ser yo en términos de los equipos que uno arma, rodearse de capacidades y de personas con chances de gestionar, es un seguro, es una garantía que te da seguridad. Yo nunca he creído en los superhombres y, en esta etapa, me toca la chance de liderar, de amalgamar, de abrir un paraguas para mi equipo, saber acompañar a tu gente cuando tiene problemas y eso es parte de la función del liderazgo. Si el entorno no es super talentoso no hay ninguna chance de éxito.

Carlos Melconian: "El Fondo se muestra entregado, no te manda al rincón y te da 200 latigazos"

F: Vas a construir un plan que será ofrecido por la Fundación Mediterránea a cualquiera de los candidatos

CM: Se va a poner a disposición del próximo presidente de la Argentina. En el camino, yo converso con muchos candidatos Es un programa hecho para el presidente que suceda a ese presidente, en caso de ser exitoso, lo pueda continuar.

Lo he presentado como un plan de estabilización macroeconómica que es insustituible. Tiene que ser complementado con un cambio organizacional y con elementos que vislumbren cómo se pasa de crecimiento a desarrollo a futuro. Ni la organización ni el desarrollo son sustitutos de la macro pero la macro estable sola es efímera, se agota.

Hubo un cambio en la organización económica, por distintos motivos. Se ha desordenado todo el gabinete desde hace varias presidencias en la Argentina. Sin moneda y sin estabilidad macroeconómica, la organización es inarreglable también. Si se gana plata con la inflación, vos le das poca bola a la organización económica.

Cómo sigue el plan de Melconian tras su debut al frente del Ieral

F: ¿Cómo sigue el camino? ¿Cuándo se va a presentar? ¿Cómo se les pondría a los candidatos?

CM: Tenemos un temario, un equipo que permanentemente estamos nutriendo. Esto uno lo hace para que esté listo el 10 de diciembre de 2023, por darte una fecha. Esto viene de la mano del calendario institucional de la Argentina

F: ¿Se terminaría después de las elecciones, ya sabiendo el presidente electo?

CM: El programa es uno, esto no está hecho para un político en particular. El presidente va a recibir esto como parte de otras sugerencias que recibirá y discutirá. Lo que no puede ocurrir es que un programa integral de esta naturaleza es que quede desvirtuado de los manoseos, pero esto está hecho para tirar la primera piedra, escuchar sugerencias, modificar, flexibilizar.