Maradona 2023. Las boletas a gobernador en Santa Fe tendrán al empresario Eduardo Maradona como precandidato dentro de la Coalición Cívica-Ari. La alianza de Juntos por el Cambio se rompió y el espacio de “Lilita” Carrió quedó afuera. En consecuencia, anunció que su partido llevará como candidato a gobernador a un empresario pyme de Rosario.



“Estoy muy feliz de anunciarles que la Coalición Cívica Santa Fe llevará la candidatura a gobernador de Eduardo Maradona, empresario rosarino, fuertemente comprometido con las Pymes de todo el país y la de Lucila Lehmann como 1ª Legisladora Provincial. ¡Gracias por dar este gran paso!”, escribió la ex diputada y dijo que la provincia “necesita una urgente renovación política, con dirigentes honestos y dispuestos a tomar las riendas de una provincia tristemente olvidada durante años, pero con un potencial productivo impresionante. El verdadero cambio que Santa Fe necesita está acá, sin absurdos amontonamientos, con valores, con honestidad y coherencia. ¡Con Maradona 2023, Santa Fe se vuelve a ilusionar!”.

San Luis: la feroz pelea entre Alberto y Adolfo terminó con 40 años de dinastía Rodríguez Saá

Eduardo es dueño de la empresa Sanitarios Gaspel y fue presidente del Movimiento Nacional Pyme (Monapy), una entidad que agrupa a compañías de todo el país. Fundó Gaspel en 1985 en Rosario y se dedica a la comercialización de materiales de construcción, revestimientos, sanitarios y calefacción, tanto para minoristas como para grandes obras. ¿Su pasado está ligado a Diego Armando Maradona? Si uno va hacia la historia, la respuesta es sí.

Diego y Esteban Maradona

En diálogo con PERFIL, el ahora candidato lo explica y suma otra persona, no mundialmente conocida pero muy famoso por su historia en la zona, Esteban Laureano Maradona: "Fue mi tío abuelo. Fue un médico rural con mucha historia por haber atendido a las comunidades postergadas. Siempre me preguntan por él por estos pagos".

¿Y Diego? "La abuela de Diego vivía en los campos de mis abuelos en Barrancas. Ella quedó embarazada de un hermano de Esteban y al hijo, que fue Don Diego, papá del jugador, le ponen el apellido Maradona. Ella se va a vivir a Esquina y ahí se cría Don Diego, en una tapera a orillas del río Corrientes. Ahí don Diego conoce a una chica, Dalma "La Tota", y forma a su familia. Así que si, somos todos parientes jajaja".

Esteban Maradona

Incluso el empresario recuerda una anécdota con Diego Armando, precisamente en Esquina. "Yo vivía allá, creo que tenía 11 o 12 años y hubo un campeonato de fútbol. Jugada Diego Armando y cuando llega la final, yo iba al arco. Me cuenta un amigo que uno en frente tenía mi apellido. Ahí aparece Diego. Perdimos 11 a 1, pero como él tenía otra edad, no podía jugar ese partido".

¿Fueron al escritorio?, preguntó PERFIL. Entre risas, Eduardo aclara: "Estaba pasado por meses, pedimos los DNI del jugador Diego Armando Maradona. Entonces como era de otra categoría el partido se jugó de nuevo. Y si, ahí ganamos".

Don Diego, Diego Armando y Doña Tota: los Maradona

Interna cambiemita

En el caso del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, se enfrentarán Carolina Losada y Federico Angelini contra Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia y Mónica Fein y Eugenio Fernández. Al no estar la Coalición Cívica, el sello de Juntos por el Cambio estará ausente en las elecciones de la provincia.

La interna escaló tanto allí que obligó a los referentes un cónclave de urgencia para calmar las aguas. Fue en el Comité Provincial de la UCR, en la capital santafesina. Estuvieron el presidente del Comité, Felipe Michlig; los vices, José Corral y Julián Galdeano; miembros de la conducción provincial, representantes de todos los sectores internos del partido y del Foro de Intendentes y Presidentes comunales del radicalismo.

Eduardo Maradona, Elisa Carrió y Lucila Lehmann

“Durante el encuentro se evaluó la marcha de la política provincial y de la campaña electoral. Todos los sectores coincidieron en la importancia de hacer esfuerzos para que la alternativa de cambio triunfe en los comicios provinciales”, indicaron en un escrito lavado y sin precisiones.

“Yo conozco a Pullaro. Creo que tuvo muchos problemas. Problemas serios. Y equivocaciones. Pero no creo que sea parte del narcotráfico. No lo creo. Apoyo a Carolina Losada con toda mi fuerza para que sea la gobernadora, pero también tengo que tener la honestidad intelectual de decir que se equivocó (en referencia a Pullaro) con jefes de policía, pero que eso no lo convierte en un narcotraficante. De ninguna manera”, aseguró Patricia Bullrich en una entrevista con LN+.



RI/fl