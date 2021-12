La carta de la "diputada viajera": dijo estar "apenada" pero que su presencia "no cambiaba la votación"

La diputada nacional del radicalismo cordobés, Gabriela Brouwer de Koning, quedó en el ojo de la tormenta por su ausencia en la sesión en la que el Frente de Todos logró imponer modificaciones al proyecto de ley de bienes personales en una ajustada votación. Tras el enojo opositor con la legisladora que se fue de viaje a Disney, la dirigente de Evolución Radical se mostró "apenada", contó que intentó volver pero no pudo pero, de todas maneras, afirmó que su presencia "no cambiaba el sentido de la votación".

El oficialismo logró aprobar las modificaciones al proyecto por tan solo un voto (127 a 126), por lo que los ojos se posaron sobre tres diputados de Juntos por el Cambio que faltaron a la sesión. En especial a Brouwer de Koning, porque se fue de vacaciones con su familia a Estados Unidos a pocos días de asumir su banca.

Debido a los cuestionamientos, la legisladora hizo su descargo en una carta que comenzó a circular en los grupos radicales de WhatsApp. "Les escribo porque quiero pedir disculpas a todos ustedes, por una mala decisión que he tomado", comenzó la diputada.

Quién es Gabriela Brouwer de Koning, la "diputada viajera"

"Me siento muy apenada y comprendo el enojo de quienes depositaron en mí su confianza. Es verdad que debería haber estado en la sesión, por la realidad del país y por los ajustados números del Congreso, nunca estuvo en mi voluntad faltar a la sesión, ya que al momento de pedir autorización para realizar este viaje, la sesión del día de ayer no estaba en la agenda parlamentaria", añadió.

En esa línea, Brouwer de Koning explicó: "Tenía un viaje familiar previsto desde el año 2019, que postergamos 3 veces por la pandemia, y volví a postergar por el tratamiento del Presupuesto. Así se fue solo mi marido con mis hijos el día jueves 16 y terminada la sesión del Presupuesto, que era la última del año, viajo para reencontrarme con mi familia en EE.UU. La cámara notifica que la sesión especial se hace el martes. Me entero el sábado cuando ya estaba en EE.UU. Intento volver y no consigo hacerlo".

La diputada nacional del radicalismo cordobés, Gabriela Brouwer de Koning.

Asimismo, dejó una serie de puntos a modo de "contexto" aunque aclaró que "no es una defensa porque los Diputados tienen que estar en todas las sesiones".

"No es cierto que mi presencia cambiaba el sentido de la votación, ya que si estaba se obtenía un empate y definía el presidente Sergio Massa", dijo en el primer punto.

Y siguió: "Faltaron 3 diputados de JxC. Dos por estar en el exterior y una tercera porque dio positivo de Covid-19 en la puerta del Congreso. Desde Juntos por el Cambio deberíamos haber revisado de mejor manera el número antes de exigir la sesión ya que es muy exiguo y dos diputados iban a estar en el exterior. Deberíamos revisar que pueda votar una persona con Covid si durante dos años se funcionó de manera remota".

Con su padre, Luis Brouwer de Koning, quien fue intendente de Villa Ascasubi y de Río Tercero.

En ese sentido, opinó de los votos de otros bloques: "Se contaba con los 4 votos de los diputados de izquierda que cambiaron su postura por estar de acuerdo con elevar alícuotas a patrimonios mayores de 100 millones".

La diputada viajera: se fue a Disney con su familia y la oposición perdió por un voto en el Congreso

"En este contexto el peronismo incorpora dos temas que no estaban en el orden del día. Uno de los temas judiciable (gravamen a bienes en el exterior) ya había sido rechazado el otro día en el tratamiento del Presupuesto. El otro tópico fue el que negoció para conseguir los votos de la izquierda", agregó.

"Lo más importante es que Juntos por el Cambio consiguió elevar el piso para el pago de bienes personales de 2 a 6 millones beneficiando a más de 500.000 ciudadanos que NO tendrán que pagar este gravamen", dijo.

Mientras que concluyó: "Expreso nuevamente mis más sinceras disculpas, me siento muy acongojada, por una situación que si bien no busqué, soy plenamente responsable. El Congreso tiene un nuevo equilibrio y estas cosas no pueden pasar. Redoblaré mi compromiso y esfuerzo para recuperar su confianza y subsanar este error".

ED