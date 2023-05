La vocera presidencial Gabriela Cerruti y el exministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro protagonizaron un tenso cruce en redes sociales luego de que ella lo increpó al denunciar que desde la cartera que presidía el exfuncionario habían solicitado sus datos biométricos "sin causa ni justificación".

"¿Será que Marcelo D'Alessandro podrá explicarme por qué el Ministerio a su cargo pidió reiteradamente mis datos biométricos para identificación y seguimiento durante todo el 2021 sin ninguna causa ni justificación aparente? Esto, claro, además de explicar a qué iba a Lago Escondido", lanzó la portavoz a través de Twitter.

La funcionaria acompañó su mensaje con una captura donde se registran cuatro consultas realizadas desde una terminal del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. Dichas consultas se registraron entre enero y diciembre de 2021, en el marco del Convenio de Cooperación Técnica acordado con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Seis horas después de la denuncia de Cerruti en redes sociales, llegó la respuesta del exministro: "Primero, no son datos biométricos, cosa que seguramente no sabés, porque si lo supieras, no dirías una burrada. Para que una foto se convierta en dato requiere un software especial. Sin eso, solo sirve para validar identidad, como en infinidad de trámites.

Gabriela Cerruti criticó a la Corte y apuntó al CEO de JP Morgan: "Genera especulación y corridas"

"A modo de ejemplo, te recuerdo que la validación de identidad se utilizaba para realizar los muy estrictos controles de encierro y persecución que tu gobierno dispuso durante la pandemia, mientras que en Olivos hacían fiestas", chicaneó luego D'Alessandro y agregó: "La Argentina de los vivos, diría el Presidente".

El exfuncionario de la Ciudad añadió: "Te invito a leer el convenio que criticás sin haber ojeado, ya que el mismo dispone la trazabilidad de absolutamente todo lo actuado. Además, por si tampoco lo sabías, las fuerzas de seguridad tienen funciones de validación de identidad y, hasta donde sé, son legítimas".

Acto seguido, D'Alessandro respondió el planteo sobre su presencia en Lago Escondido y sostuvo: "No tengo nada que ocultar: viajé con amigos y colegas de más de 20 años de profesión, curiosamente, todos víctimas de la misma operación ilegal de inteligencia que el Presidente celebró en cadena nacional".

"A propósito: ¿podrías explicarnos por qué la hermana del ministro de Justicia consultó mis datos personales desde la intendencia de General Roca?¿Por qué la aplicación CUIDAR tiene activado el seguimiento y geo posicionamiento de los ciudadanos?", retrucó el exministro y arremetió: "Todo lo demás, la inflación, la pobreza y la corrupción, ya sabemos que no podés explicarlo".

Sin responder a los cuestionamientos directos de D'Alessandro, la portavoz presidencial tomó el tweet donde este afirma que "las fuerzas de seguridad tienen funciones de validación de identidad" y le respondió: "¿Vos sabés que no? Si no hay causa o sospecha no la tienen. ¿Vos eras ministro del área?"

De todos modos, no es la primera vez en la que la vocera de Alberto Fernández discute con el exministro a través de Twitter. Al contrario, en marzo habían tenido un cruce luego de que él renunció a su cargo ante la filtración de presuntas conversaciones privadas que habría sostenido con jueces, fiscales y empresarios.

"Sobre el hackeo esperamos saber qué pasó con los bolsos con dólares que la empresa encargada de las grúas en la ciudad de Buenos Aires le estaba enviando para que Horacio Rodríguez Larreta le permitiera seguir con sus negocios", manifestó en su momento Cerruti.

Ante este planteo, D'Alessandro respondió: "En su habitual y cómica desinformación, la vocera del 100% de inflación todavía no se enteró que la Justicia determinó que los chats se inventaron desde la Jefatura de Gabinete de la Rosada". "Habla de bolsos con dólares y supongo que se refiere a los de José López, el secretario de Obras Públicas de su actual vicepresidenta, condenada por corrupción. Porque son chorros", lanzó después.

AS/ff