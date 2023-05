El exjefe de Asesores de la presidencia, Antonio Aracre explicó los motivos que lo llevaron a renunciar y lanzó una serie de críticas a distintos funcionarios del Gobierno nacional. Sobre Gabriela Cerruti, portavoz del presidente Alberto Fernández, dijo que es "una persona especial" de carácter "autoritario".

"No hay mecanismos que contemplen cómo dirimir la diversidad de pensamientos, porque en general se ve como conspiración", planteó Aracre, que el pasado 18 de abril dio un paso al costado después de que una serie de trascendidos aseguraran que supuestamente había filtrado en off a la prensa un paquete de medidas económicas sin la autoración del mandatario y el ministro de Economía, Sergio Massa.

Una Cerruti rabiosa en Brasil y su escándalo con otras tres viajeras

"Yo quería aportar, pero no pude porque me operaban de todos lados y me inventaban cosas, entonces decidí irme a mi casa", indicó en declaraciones radiales a la990. En ese sentido, acorde a su versión, fue la vocera presidencial quien convenció a Fernández de darle la información a periodistas tras un almuerzo que compartieron, sin su consentimiento.

"Con Gabriela tuve discusiones muy fuertes", aseguró el ex CEO de Syngenta. Acto seguido comenzó a describir quienes son los funcionarios más próximos al Jefe de Estado y dijo que Cerruti y Julio Vitobello, secretario general de la Presidencia, "conforman un entorno muy cercano e influyen mucho sobre las decisiones" que toma Alberto Fernández.

"A mi me costó mucho romper esa pared, no tanto con Julio", agregó durante el reportaje, al mismo tiempo que dijo que "tuvo la posibilidad de tener un diálogo directo y en algún punto poder saltarlo".

Antonio Aracre.

Para el empresario, la vocera es "una persona especial" de carácter "autoritario" que responde cuando quiere, "te clava el visto" y "presupone que la culpa es tuya de las cosas que pasan". "De hecho lo convenció al presidente de que yo había tenido off con el presidente, algo que no pasó", insistió.

"Pero ya está", soltó Aracre al revelar que no le gusta "tomar las cosas a nivel personal" y dio su visión acerca de los problemas del Gobierno. "Lo que se nos dificulta mucho es la discusión interna, porque no hay mecanismos que contemplen cómo dirimir la diversidad de pensamiento y en general se ve todo como conspiración".

La vocera presidencial, Gabriela Cerruti.

"Es un gobierno que tiene la capacidad de hacer y comunicar mejor. No le falta buena intención, le sobra, pero no puede discutir internamente para poder avanzar", planteó. "Decir que el entorno era tóxico es otra cosa, yo creo que era un entorno que no funcionaba como yo esperaba en cuanto a trabajo en equipo", agregó.

Críticas a la estrategia económica

"Si un gobierno progresista no puede modificar la ecuación distributiva para qué vinimos", se preguntó el exjefe de asesores en otro tramo de la nota, y continuó: "Si cada mes que pasa tenemos una inflación creciente y con salarios que nunca van a alcanzar los procesos inflaciones, algo no estamos haciendo bien".

En esa línea, hizo un tiro por elevación a Sergio Massa y comentó: "Si seguimos pagándole 300 a los vendedores de soja, y le cobramos 200 a los importadores de autos caros, aviones o productos de lujo nos vamos a fundir, porque no hay Banco Central que resista".

Antonio Aracre.

Y propuso: "Si querés hacer importaciones de ese tipo, en un contexto donde no hay dólares por la sequía, hacelo por los dólares financieros y no importa que afecte la inflación, porque esa inflación de los autos, aviones o helicópteros, no es la que nos preocupa de los alimentos y la canasta".

Por otro lado, se mostró a favor de otorgar una suma fija a sectores trabajadores formales por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil que hoy se ubica en $84.512 y pidió que se trate en el Congreso el proyecto de la "Renta Inesperada". "Hay que buscar alternativas, no conformarse con que la realidad transcurra como es", afirmó.

Finalmente, contó que quiso reunirse con el titular del Palacio de Haciendo y "ante los impedimentos" terminó haciéndolo con su equipo económico. Después propuso realizar una mesa ampliada con él y el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, para tratar prioridades a resolver.

