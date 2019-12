CFK será indagada por primera vez en un juicio oral

por Cecilia Devanna

Cuando faltan apenas ocho días para que asuma la vicepresidencia del país, la ex jefa de Estado Cristina Kirchner se presentará en indagatoria, por primera vez en un juicio oral y público. Será mañana, a las 9.30, en la Sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py, en el marco del debate conocido como “Obra Pública”, donde se juzga el presunto direccionamiento de 52 obras viales al Grupo Austral, de Lázaro Báez.

Con la presentación de la ex presidenta, que está acusada de ser “jefa de asociación ilícita”, se cerrará la ronda de indagatorias, ya que es la última de los 13 acusados en el caso en presentarse en esta instancia.

La llegada de Cristina será en medio de un amplio operativo de seguridad, similar al que se implementó en otras de sus presentaciones, pero con más recaudos. No por el cambio de rol que tiene desde la última vez que visitó el edificio de la zona porteña de Retiro, sino por la magnitud del acto procesal del que se trata, explicaron fuentes del caso a PERFIL. Al igual que cuando empezó el proceso, la acompañarán distintos dirigentes y figuras del espectáculo y la cultura.

El operativo incluirá todo el perímetro con personal de Policía Federal, que también estará adentro del recinto, y el ingreso de la ex mandataria por la calle Costa Brava, una de las laterales del edificio. Ese sector se vallará y el periodismo y reporteros gráficos estarán ubicados, como siempre, arriba de las escaleras de la puerta de la Sala AMIA. El ingreso a la sala es a pocos metros de ahí y se espera que Cristina salga por el mismo lugar.

Estrategia. La defensa de Fernández de Kirchner, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, pidió el jueves que la indagatoria fuera transmitida en vivo por radio y televisión. Pero por dos votos contra uno, el Tribunal Oral Federal 2 (que tiene a su cargo el caso) rechazó el pedido. La solicitud de Beraldi fue al evaluar que se estaba ante un “juicio oral y público de gran trascendencia”, por lo que consideraba apropiado “garantizar su difusión”. En ese sentido sostuvo: “El principio de publicidad del proceso constituye una de las condiciones fundamentales del recto servicio de administración de justicia”.

Los jueces Andrés Basso y Jorge Gorini sostuvieron, ante el planteo de Beraldi, que antes de que comenzara el debate, el 21 de mayo pasado, se fijaron qué actos del juicio se iban a transmitir en vivo (inicio del debate, discusión final y la lectura de la sentencia en su parte dispositiva y fundamentos) y cuáles no, y que las indagatorias no habían sido incluidas. Tras lo que agregaron que esa resolución había sido “debidamente notificada a las partes” y publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ) y que entonces no se recibió “ningún tipo de cuestionamiento”.

Acusados. En este juicio, además de la vicepresidenta electa y Báez hay otros 11 acusados. Entre ellos están el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas, José López. El caso fue instruido por el juez Julián Ercolini quien procesó a Cristina en diciembre de 2016, cuando también le trabó un embargo por 10 mil millones de pesos.

“Cristina Elisabet Fernández, en su carácter de presidente de la Nación, entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015, habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país”, escribió entonces el magistrado en su fallo.