Video | Chubut: un diputado pedía "cien lucas" para hacer lobby minero

En un clima político enrarecido en Chubut y en la antesala de una nueva discusión parlamentaria sobre la posibilidad de permitir la actividad minera en la zona de la meseta, en las últimas horas se acumulan audios y videos cruzados que dan cuenta de los intereses que corren detrás de un debate que tiene en vilo a gran parte de la sociedad chubutense. Después de que una diputada provincial acusara a sus pares de "recibir 10 millones de pesos" para que se apruebe la norma, ahora PERFIL tuvo acceso a una cámara oculta a otro legislador en el que pide “cien lucas” para hacer lobby en favor de un emprendimiento minero.

Se trata del diputado provincial del PRO Sebastián López, quien aparece en el video ofreciendo “trabajar en equipo” y poniéndole precio a sus servicios. Pero pide a cambio, también, que la empresa con la que está dialogando, a la que define como una “multinacional”, lo defienda en caso de que reciba notas periodísticas que lo afecten. Al relatar sus antecedentes, asegura estar involucrado en la cuestión “minería” y haber sido nexo con Nación, Provincia y diputados para hacer “la rosca”. "El tema es que no me peguen, y que si sale algún boludo lo frenen, esa protección nada más, el cierre con el medio", pide a cambio López. Y no se queda allí: “Y después en campaña notas...”.

"Para pensar a futuro, y yo tener un compromiso con ustedes el día de mañana y demás, obviamente esto es un equipo, y cuestiones que me permitan llegar... yo estoy hablando arriba de 100 lucas", remata el legislador, quien antes de asumir fue gerente de la Anses en Puerto Madryn. “La rosca me gusta, la sé, la hago de manera profesional y después veremos dónde llegamos con la política”, concluye.

Ante la consulta de PERFIL, López reconoció que sabía que estaba girando un video, pero aseguró que se trataba de una "opereta". Planteó que el video era "falso" y "extemporáneo", de una época donde no era funcionario.

Desde su entorno, en tanto, dieron más precisiones. Inscribieron la difusión del video en el contexto de la ley minera en discusión: "Se están mejicaneando entre todos", describieron en relación tanto a este video como al audio de la diputada Leila Lloyd Jones. Además, aclararon que el video es de la época de la campaña, en 2019, cuando él todavía no era diputado (venía del cargo en la Anses). “Todos hablaban del No a la minería, y el PRO venía con un posicionamiento desde Nación de abrir la discusión. En ese contexto él hablaba”, agregaron. Sobre el monto de las "cien lucas" no hubo explicación.

El clima en Chubut en torno al proyecto que impulsa el gobernador Mariano Arcioni viene caldeado desde hace varias semanas. La iniciativa busca que se apruebe una rezonificación para permitir la explotación minera, prohibida en Chubut desde 2003, en el área de la meseta. El principal argumento es que tanto la zona del atlántico como la cordillerana tiene atractivos que vuelven rentable el desarrollo económico, en cambio en la meseta la actividad minera podría ser una alternativa viable sin afectar paisajes turísticos. Los sectores ambientalistas, en cambio, alertan sobre los posibles efectos contaminantes de la minería.

Protestas contra la minería en Chubut: "Buscan crear una suerte de Estado paralelo"

En ese contexto, este fin de semana los medios locales difundieron un audio de la legisladora Leila Lloyd Jones, del oficialista Chubut Somos Todos, donde acusa a algunos de sus pares de recibir diez millones de pesos. En el audio le explicaba a otra persona que estuvo hablando con manifestantes pro minería que le habían hecho un escrache en la puerta de la casa y que le pedían trabajo. Y les respondió que le vayan a pedir “a los diputados que votan a favor, que a ellos les pagaron 10 millones de pesos y les dan unos contratos que los pueden hacer trabajar a ustedes en las mineras”.

Por esa revelación, el Procurador General, Jorge Luis Miquelarena, ya inició un expediente para que la diputada certifique la veracidad del audio y otorgue más información al respecto. Por otro lado, desde la Legislatura ya anticiparon varios diputados de su propio bloque que este martes se presentarán a la Justicia para pedir que se investigue el tema y que se obligue a Lloyd Jones a otorgar las pruebas de su acusación. Técnicamente se conoce como un pedido de vindicación.

Chubut: el movimiento "No a la mina" denuncia ataques y persecución policial arbitraria



Desde el sector minero niegan todo tipo de aportes para la aprobación del proyecto y le asignan los trascendidos a las internas políticas. “Cada vez que un debate de este prospera aparece el terrorismo mediático con acusaciones que después nunca se comprueban. Y que buscan quitarle legitimidad a un debate que es público y transparente”, aseguraron fuentes consultadas por PERFIL.

La cuestión minera y el debate parlamentario son motivo de manifestaciones sociales cada vez más fuertes. Enrique Viale, abogado ambientalista siempre involucrado en los debates, se muestra confiado en que la iniciativa se frenará “en las calles”. “Chubut tiene un pueblo muy informado, hay marchas multitudinarias todos los días, se les fue de las manos”, describe sobre un fenómeno que él denomina “chubutazo” pero que los manifestantes locales le pusieron “chubutaguazo” (en relación a la defensa del agua que expresan). Respecto a los últimos trascendidos asegura que "es todo una locura, con acampes (promineros) en la puerta de las casas de los diputados toda la noche, hay un lobby terrible, con el guiño de parte del gobierno nacional".