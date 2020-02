Chubut: a la crisis económica y social, Arcioni le suma una interna con su vice

por Andrés Fidanza

A la crisis económica, el gobernador Mariano Arcioni le sumó una grieta política muy áspera dentro de su espacio. En realidad, los dos problemas se mezclan y se potencian, dejando a Chubut al borde de una situación inmanejable. El massista Arcioni está enfrentado con su vice, Ricardo Sastre, y con el intendente de Puerto Madryn; se le amotinó un grupo de legisladores del espacio oficialista Chubut al Frente; los gremios rechazan el ajuste que intenta aplicar; y peligra la sanción del paquete de leyes que quiere aprobar en sesiones extraordinarias, para compensar una mínima parte del déficit proyectado para 2020: unos 37 mil millones de pesos.

Algo más: en la Casa Rosada lo miran cada vez más de reojo. El jueves pasado, Arcioni volvió a Buenos Aires. Sus peregrinaciones en busca de auxilio ya son un clásico. Esta vez, no tuvo demasiada suerte. A principios de mes, había conseguido un adelanto de fondos a cuenta de la coparticipación por unos mil millones de pesos. Pero el ministro de Economía, Martín Guzmán, le había exigido a cambio un plan de ordenamiento fiscal. Arcioni lo hizo. Mejor dicho, lo intentó. Anunció una “Reforma estructural del Estado”. Así la tituló. Su objetivo era que se aprobara en la Legislatura, donde tiene mayoría. Se trata de un paquete de 12 proyectos, que incluyen la suba y creación de nuevos impuestos (rural, inmobiliario y a los sellos), más el congelamiento de los salarios estatales por seis meses.

No lo consiguió. El miércoles pasado iba a ser la sesión, pero la Legislatura está paralizada: no hay luz ni agua, y los empleados están de paro. Arcioni espera reincidir esta semana. En el medio, se vio forzado a retirar el proyecto de la suspensión salarial: en Chubut hay unos 65 mil trabajadores públicos, que ya están cobrando escalonadamente.

Ayer, el gobernador avisó en conferencia de prensa que se estaba por depositar el tercer rango de sueldos de diciembre (para los que cobran hasta 150 mil pesos). Además anticipó que el viernes próximo se pagaría el cuarto rango (más de 150 mil), junto con el primer rango de enero (hasta 40 mil).

El otro problema de Arcioni es el endeudamiento en dólares. De acá a 2026, deberá pagar unos US$ 850 millones. El lunes pasado Chubut estuvo cerca de entrar en default. “Pagamos 30 millones de dólares del Bocade para no caer en default”, expuso Arcioni.

El miércoles fue el día más caliente al interior de su espacio. Enojado por no contar con el apoyo pleno de su bloque (cuenta con 16 bancas sobre 27), Arcioni bramó: “Hoy la política algunos la interpretan como hacer una alianza electoral para poder tener cargos políticos y no para construir para el pueblo. A esos miserables les digo que no los quiero como una alianza política”. Se refería indirectamente a su vice, quien lidera un grupo de tres diputados. Otros cuatro también terminaron enfrentados con el gobernador.

La frase le generó una lluvia de contraataques por parte de sus (¿ex?) aliados. El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, hermano del vicegobernador, le retrucó por Twitter: “Cuando dijiste que no eras como los demás, jamás imaginé que eras peor!!! #inoperante”. Cerca del gobernador afirman que ayer el clima interno, tras una serie de gestiones, se descomprimió un poco. Dentro de un panorama inflamable, se trató de una mini buena noticia para el gobernador.