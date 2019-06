Claudio Lozano quedó afuera del Frente de Todos: "Se priorizó a los más cercanos al kirchnerismo"

por Bàrbara Defoix

El Frente de Todos consiguió aglomerar a una gran parte de las fuerzas opositoras que tienen como objetivo principal impedir la reelección del presidente Mauricio Macri en las próximas elecciones. La diversidad de integrantes en la coalición forzó que quedaran afuera de las listas de candidatos varios referentes destacados. Una de las fuerzas que se quedó sin representación política a nivel nacional fue Unidad Popular, algo que lamentaron desde ese partido. "Es una pena que la lista no muestre la amplitud del espacio", manifestó en diálogo con PERFIL el coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y dirigente del espacio, Claudio Lozano.

“Nosotros vemos que lo que ocurrió fue que se dio prioridad a los sectores más cercanos al kirchnerismo. Nosotros teníamos la voluntad de acompañar con el mayor protagonismo posible porque creíamos que podíamos aportar otra perspectiva a la campaña electoral y al frente. Por alguna razón quienes tenían el control de la decisión sobre las listas tuvieron una elección distinta”, analizó el referente de Unidad Popular.

El ex diputado consideró que los cierres de lista son procesos complejos y que “es cierto que la cantidad de actores que integraban el Frente era mucha y los espacios no son tantos”. “Hubo una actitud de privilegiar aquellos que tenían mayor grado de relación con Cristina”, aseveró.

Pese a no haber conseguido ingresar a la lista de candidatos por el Frente cuya fórmula encabezan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, Lozano aseguró que van a depositar todo lo necesario para contribuir a la campaña: “Eso no nos cambia nada porque la decisión de participar del frente no tenía ni tiene que ver con los resultados de la negociación. Vamos a ser parte con contenidos nuestros y con la vocación de cambiar el rumbo del país”.

Unidad Popular logró tener postulantes en las listas de provincias como Mendoza, Salta, Buenos Aires y Capital Federal, entre otras. El más destacado es Víctor de Gennaro, que se presenta como pre candidato a intendente de Lanús.

Otros dirigentes que no lograron un hueco en el Frente de Todos son los referentes de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella o Gabriela Cerruti. quien había anunciado en mayo que sería pre candidata a senadora del espacio, o Carlos Heller del Partido Solidario.

