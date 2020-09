Claves de cómo sigue la cuarentena en Argentina

El presidente Alberto Fernández subrayó que la Argentina está "muy lejos de haber superado" la pandemia de coronavirus. Las declaraciones del mandatario se dan cuando empezaron a trascender los detalles de la próxima etapa de la cuarentena, que se extendería tres semanas hasta el próximo 11 de octubre.

Fernández habló este viernes 18 de septiembre al mediodía al encabezar el acto de presentación de las obras del sector de Unidad de Cirugía y Cuidados Intensivos del Hospital Churruca Visca, en el barrio porteño de Parque Patricios, que incluirán la refuncionalización del sector de cirugía, la incorporación de personal médico, y la adquisición de nuevas ambulancias de última generación.

El jefe de Estado estuvo acompañado de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; el jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández; y sus pares de Gendarmería, Andrés Severino; de Prefectura, Mario Farinon; de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski; y el director del Complejo Médico Churruca Visca, Norberto Grisolia.

"El esfuerzo que cada uno pueda hacer es importante. Por más que se pueda ir a tomar una cerveza en la vereda, el riesgo está dando vueltas y debemos cuidarnos mucho. Estamos muy lejos de haber superado el problema", Alberto Fernández durante su intervención.

Tras el conflicto con la policía, el jefe de Estado les agradeció su esfuerzo: “El valor de nuestras fuerzas de seguridad se multiplicó porque todos vimos el enorme esfuerzo que hicieron en la pandemia, y porque no solamente fueron los médicos y los enfermeros, sino también los mismos efectivos los que tuvieron que ponerle la cara al virus para evitar que la epidemia se propague”, añadió.

La nueva etapa de la cuarentena se prolongaría hasta el próximo domingo 11 de octubre. El Presidente anunciará las medidas que estarán vigentes desde el lunes 21 de septiembre a través de un video publicado en las redes sociales, tal y como hizo a fines de agosto, después del acto en el Hospital Churruca Visca,

El mecanismo para que se brinden los detalles de las nuevas medidas será similar a cuando se anunció la nueva etapa de la cuarentena en agosto. Primero se emitirá un video por parte de la Casa Rosada y luego el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, realizarán conferencias de prensa para dar mayores precisiones en cada uno de sus distritos.

El video será de corta duración (no más de 6 minutos) en el que una voz en off pondrá el foco en que las provincias son ahora el foco de la pandemia. No se sabe si el Presidente aparecerá en las imágenes.

La cuarentena va a octubre y devolvió alguna sonrisa entre Fernández, Larreta y Kicillof

A raíz de la reunión de ayer entre Fernández, Rodríguez Larreta y Kicillof ya se divulgaron algunas de las posibles medidas que se implementarán en territorio porteño. Habrá más apertura para los locales gastronómicos al aire libre tanto en el espacio público como en terrazas, jardines y patios y en la construcción privada, en la que las obras mayores de cinco mil metros cuadrados y las menores que necesitan 90 días más para concluirse estarían habilitadas.

Una de las principales novedades serían que entrará en vigencia sería que se permitirán hacer celebraciones de culto, de un máximo de 20 personas, la atención en escuelas privadas y las universidades, y las actividades de los centros de rehabilitación y la atención médica que no sea de urgencia.

Para la provincia de Buenos Aires también habrá nuevas aperturas en el ámbito de la construcción y en áreas culturales.

