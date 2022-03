Comenzó la audiencia por el Caso Denegri: las claves del “derecho al olvido”

A Natalia Denegri, la Justicia argentina y los medios de comunicación la violentaron desde que tenía 19 años. A tres décadas de aquellos episodios pudo superar gran parte del daño que le dejó haber transitado aquella etapa, pero la victoria no es total: sigue parada en un lugar del que Google no la deja salir y por eso pide que su nombre deje de estar indexado al llamado Caso Coppola.

Después de un camino judicial extenso, que arrancó en 2016, el Caso Denegri llegó a la Corte Suprema, que desde las 10 debate en audiencia pública el reclamo de la conductora radicada en Estados Unidos por el derecho al olvido.

Se trata de la primera audiencia pública a puertas abiertas de la post pandemia, ya que la anterior se hizo la semana pasada pero sólo tuvieron acceso los representantes de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires.

La audiencia pública por el Caso Denegri.

Pero ahora, el Salón Gorostiaga del cuarto piso del Palacio de Tribunales volvió a la escena de los cuatro jueces en el estrado: están presentes Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Denegri llegó acompañada de sus abogados Martín Leguizamón, Marta Matera y Fernando Burlando, quienes expondrán en la audiencia de mañana. Ahí también será el turno de Mariano Florencio Grondona, abogado de Google, y del procurador fiscal Víctor Abramovich.

Quién es Natalia Denegri y por qué defiende su derecho al olvido



“Me detuvieron ilegalmente con 18 años, tuve que salir en los medios amenazada, extorsionada y ahí empezó ese show mediático", dijo ayer Denegri. "Los productores me tenían viviendo en hoteles durante más de un año, con autos en la puerta para que no vaya al canal de la competencia”, agregó en diálogo con Radio Con Vos.

Leguizamón: "Vamos a presenciar un hecho histórico"

Antes del inicio de la audiencia, el abogado Leguizamón destacó en declaraciones a PERFIL que la audiencia representa un "hecho histórico" y que también están "asombrados por el interés que despertó el tema".

"Acá no pretendemos coartar la libertad de expresión", insistió tras algunas versiones que indicaban que el reclamo era para que se borren videos o artículos informativos referidos al tema en cuestión. Por el contrario, pretenden que cuando se busque el nombre Natalia Denegri no aparezcan resultados vinculados a videos de violencia machista o violencia entre mujeres, con la conductora de TV norteamericana como víctima.

"El viernes vamos a exponer y también se le concedió tiempo al procurador adjunto para que comente su dictamen. Nosotros estamos en desacuerdo con su postura porque obvió que Natalia era menor de edad, que jamás prestó su consentimiento para participar de ese programa", dijo Leguizamón.

Denegri y sus abogados. Son Fernando Burlando, Martín Leguizamón y Marta Matera.

Y al respecto, agregó: "Ella actuó bajo extorsión y amenazas, por lo que es un disparate hablar de un consentimiento libre y voluntario".

Las claves del caso y la audiencia

El Caso Denegri se inició en 2016 en la Justicia ordinaria, donde en primera instancia el juez Hernán Pagés, del Juzgado Nacional en lo Civil N°78, hizo lugar parcial a la demanda y le ordenó a Google que elimine la indexación del nombre de la demandante a episodios agraviantes y lesivos sin interés público.

Más adelante, la Sala H de la Cámara Civil revalidó la sentencia de primera instancia.

En un fallo al que accedió este medio dispuso que "en el caso, la actora no cometió ningún delito, y de lo que ahora se trata es de bloquear en el buscador algunos programas televisivos en los que participó hace más de 24 años, y de los que no puede sentirse orgullosa. No veo que se afecte el interés público".

Con la apelación de Google, el caso escaló hasta la última instancia y la Corte le pidió una opinión al procurador adjunto. En su dictamen, Abramovich sostuvo, entre otras cosas, que "la actora no sólo cobró resonancia por verse involucrada en ese hecho policial, sino que intervino activamente en la cobertura mediática de las noticias referidas al caso".

En disidencia con esa postura, la abogada Matera va a enfocar parte de su exposición en la violencia de género y la estigmatización que sufrió Denegri, de acuerdo a lo que supo este medio.

Mientras tanto, hoy la audiencia contará con las exposiciones de los amigos del tribunal, que tendrán ocho minutos para hacerlo. Son la defensora del Pueblo de la Ciudad, María Rosa Muiños; la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

También harán lo propio representantes de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); la Asociación Civil Usina de Justicia y la Fundación LED Libertad de Expresión + Democracia, entre otros.