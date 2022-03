Quién es Natalia Denegri y por qué defiende su derecho al olvido

Natalia Denegri impulsa desde hace años una causa judicial en reclamo por el “derecho al olvido”, para que el buscador de Google desvincule su nombre de contenidos de la década del ’90, cuando tuvo apariciones como figura mediática vinculada al llamado “Caso Coppola”.

Productora, actriz y conductora de televisión, Denegri está radicada en Estados Unidos hace más de diez años, y pide que Google deje de relacionar su nombre y apellido con "contenidos con escenas de violencia, agresiones y amenazas entre mujeres” que se emitieron en programas de televisión por esos años, y que están relacionados a una causa judicial de la que fue desvinculada.

Natalia Denegri ganó en su carrera 13 premios Emmy en Estados Unidos.

El próximo jueves 17 de marzo, tendrá lugar la primera audiencia pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que se tratará el "derecho al olvido", a raíz de su reclamo.

El derecho al olvido comenzó a aplicarse en 2014 en Europa, y el concepto luego se extendió al resto del mundo. No afecta al contenido publicado, ni a la mención de este en otras páginas; solo exige que se elimine de los resultados de una búsqueda, por considerar que aluden a un pasado superado.

El reclamo de Natalia Denegri por su "derecho al olvido" llega a la Corte Suprema

Natalia Denegri: “A 26 de este caso se me sigue relacionando como si yo hubiera tenido que ver y no fue así”

La empresaria asegura que este contenido impacta en su vida personal y profesional, que sus apariciones mediáticas fueron consecuencia de manipulaciones de su entorno y de maniobras ilegales en la causa, siendo ella menor de edad.

“Tiene que ver con defender mi honor, ya que esos contenidos se lograron sobre la base de manipulaciones de un entorno que no me cuidó y de las prácticas corruptas del juez Hernán Bernasconi, que fue encontrado culpable por sus maniobras ilegales en la causa”, dijo tiempo atrás en una entrevista con NA.

Denegri aseguró que si se deja de asociar su nombre a este caso, “eso no le afecta a nadie porque ya no tiene relevancia informativa y además mucho de lo que se dijo no fue así”.

Respecto de sus argumentos para pedir este derecho ante la Justicia, aseguró que fue una víctima de lo que pasó. “A 26 años de este caso se me sigue relacionando como si yo hubiera tenido que ver, cuando en verdad no fue así. No pido atentar contra el derecho a la información ni busco la censura”, aseguró Denegri.

En julio de 2020, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5 reconoció “que fui la única víctima de todo esto, porque siendo menor fui utilizada", alegó Denegri. Y sumó: "Yo no tuve nada que ver y después de sufrir durante 26 años, merezco justicia”.

Productora, actriz y activista social: la vida de Natalia Denegri en Estados Unidos

Radicada en Miami, Estados Unidos, Natalia Denegri dirige su productora de cine Trinitus Productions, y conduce desde 2013 el programa Corazones Guerreros en CNN Latino de Miami, un programa de periodismo social para ayudar a los más necesitados.

Su debut como actriz fue en el año 2012 en la película El Pozo, dirigida por el argentino Rodolfo Carnevale. Por su actuación recibió el premio a la nueva actriz revelación del año en el I Festival Internacional de Cine Independiente (FICIP) de la ciudad de Guanajuato (México).

En lo que va de su carrera ya ganó 13 premios Emmy, de la Academia de Televisión de Estados Unidos, por su trabajo en distintos documentales y programas de contenido social.

En 2020, la plataforma argentina Cont.ar presentó una selección de tres documentales realizados por ella: “Su Señoría, Leandro Denegri”, “Entre 4 paredes” y “Bilma Corazón, la lucha de una madre contra el paco”. Este último cuenta la historia de una madre de Ciudad Oculta que, desde hace 20 años, lucha por erradicar el paco en su barrio con su grupo comunitario En-Haccore.

El año pasado fue seleccionada por la revista Hola! como una de las latinas más influyentes y reconocida por el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suarez, por su labor solidaria con su comunidad.

Entre otras actividades sociales, colabora como madrina de varias instituciones dedicadas a la atención de la infancia en Estados Unidos.

