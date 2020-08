Menos burocracia y reglas claras para exportar, las tareas para el Gabinete de Comercio Exterior

Con la reunión del Gabinete de Comercio Exterior se puso en marcha un diseño interministerial segmentado por temáticas para coordinar esfuerzos en los ejes que el Presidente Alberto Fernández entiende como troncales de su administración. La expansión de las exportaciones es uno de ellos. No obstante, no se trata solo de la búsqueda de nichos: puertas adentro, se espera que también sirva para limar trabas, entre áreas del mismo gobierno, que atentan contra la promoción comercial.

Estos reclamos los vienen trasladando representantes de diversos sectores con los que distintos funcionarios se reúnen desde hace meses para potenciar las exportaciones agroindustriales. El canciller Felipe Solá, que concentra el comercio exterior desde la reincorporación de esta función a su ministerio en diciembre pasado, es uno de ellos. También se los trasladaron a interlocutores de Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Luis Basterra (Agricultura, Ganadería y Pesca). Los tres participaron del gabinete en cuestión junto con Martín Guzmán (Economía), Juan Cabandié (Ambiente y Desarrollo Sostenible), Miguel Pesce (BCRA), la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a cargo de la coordinación.

En concreto, los empresarios hablan de sustentabilidad legal y mayor previsibilidad en materia impositiva para garantizarse "reglas claras" dentro de los próximos diez años. Apuntan a la eliminación de trabas internas que dificultan la producción y comercialización. Por último, no faltan quienes reclaman seguros de inversiones y financiamiento, aspirando a regímenes especiales como el de Vaca Muerta.

Según explicaron a PERFIL desde ambos lados de la mesa, el espíritu interministerial es clave para resolver muchos obstáculos que nacen de la falta de coordinación entre carteras, aún dentro del mismo gobierno. Mencionan, por caso, la inactividad del Senasa en los primeros días de la cuarentena, donde nadie validaba los formularios. En ese sentido, más allá de un pedido concreto de avanzar hacia una mayor simplificación burocrática —la cantidad de trámite requeridos— la demanda al Gobierno para que el "costo argentino" se reduzca apunta también a un mayor desarrollo de la certificación digital en los ministerios.

Todas estas cuestiones figuran dentro de la agenda de debate que se plantea el Gabinete de Comercio Exterior con una meta: multiplicar las ventas al exterior en 20 mil millones de dólares. Citan, como referencia, la cifra de 2011, de 85 mil millones de dólares de exportaciones, un récord entonces. Lo piensan en perspectiva de mediano plazo, a partir de las oportunidades que abre la pandemia, así como sobre la base de las dinámicas globales de la próxima década en un término más prolongado.

Un informe del Centro de Economía Internacional, think tank de la Cancillería, enumera un universo de 15 economías emergentes y en desarrollo con pronósticos por encima de la media de crecimiento global del 2,89%, tomando como referencia el período 2017-2030. Son India (7,35%), China (5,49%), Paquistán (5,30%), Filipinas (5,10%), Indonesia (5,06%), Malasia (4,59%), Egipto (4,18%), Irán (3,86%), Israel (3,80%), Chile (3,58%), Nigeria (3,56%), Emiratos Árabes Unidos (3,52%), Tailandia(3,35%), Turquía (3,21%) y Colombia (2,91%).

Dicho reporte, describe un mayor dinamismo en el comercio de bienes con particular énfasis en países de Asia y África subsahariana, polos para una mayor demanda de importaciones en base al incremento de su población, la concentración en grandes urbes y, sobre todo, la consolidación de una clase media emergente. "Los PED (países en desarrollo) concentrarán la mitad del consumo mundial. Su comercio exterior crecerá más rápido que el mercado interno, representando hasta el 50% del comercio total, frente al 40% actual", indican sus conclusiones.

Bastan solo algunos ejemplos de los últimos tiempos. Durante la pandemia, Indonesia llegó a superar en compra de trigo a Brasil, hasta que China adquirió más que ambos. De igual modo, Vietnam, que no figura en ese listado, ha escalado en el ranking de compradores de la Argentina a lo largo de la última década. Hoy figura en sexto lugar, con un intercambio bilateral que se cuadruplicó desde que ambos países sellaron su asociación integral allá por 2010.

Hacia esa dirección quiere apuntar el Gobierno. Por ahora, son aspiraciones que requieren de la voluntad de los privados si bien se está trabajando con ellos, aún en el marco de la pandemia. Este mes, se espera que arranque el Consejo Público-Privado para Promoción de Exportaciones como el puente necesario entre los dos mundos. Otro organismo en el que el Gobierno deposita expectativas.

"Lo que hicimos es hacer un repaso, de todas las opciones de aumentos de exportaciones que tiene la Argentina y dividir responsabilidades", comentó Solá al cierre del encuentro del Gabinete exterior. La idea es imprimirle cierta regularidad a estas reuniones: el canciller habló de una próxima cita en unos 15 días. Lo concreto es trabajar coordinados, explicaron a este medio, considerando las agendas y tiempos de cada ministro.

"Por ahora, no hay nada definido salvo que tenemos que aumentar las exportaciones sí o sí. Aumentar las exportaciones para que la Argentina no tenga el clásico problema de angustia en la balanza de pagos: crece, necesita más dólares y no los tiene. Entonces o se escapa el tipo de cambio o empieza el endeudamiento interno", cerró el canciller. Los objetivos están claros. El tiempo dirá si los mecanismos rinden los frutos esperados.

