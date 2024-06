Con bajo perfil, los secretarios de Capital Humano buscan subsistir

Diálogo directo con Sandra Pettovello, sin intermediarios, y con frecuencia. Mostrar gestión, actividad. Y cultivar un perfil extremadamente bajo con el objetivo de no ganar exposición. Esa es la estrategia que encararon los secretarios y funcionarios más importantes del ministerio más caliente del Gobierno, Capital Humano, para sobrevivir en el cargo.

Carlos Torrendell, el secretario de Educación, Julio Cordero, el secretario de Trabajo, y Mariano de Los Heros, el director de la ANSES, tres de las piezas más importantes dentro del ministerio, se movieron de manera muy similar esta semana. Pese a que ninguna bala los rozó de cerca, ninguno fue ajeno al vendaval que ocurrió en la cartera, precisamente en la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia, y Familia sacudida por denuncias de corrupción y con renovación de sus miembros principales.

Los funcionarios aumentaron los contactos que venían teniendo con Pettovello

Y aumentaron sus contactos con la ministra, con charlas dedicadas exclusivamente a la gestión de sus áreas. Torrendell y de los Heros, como señalan desde Casa Rosada a PERFIL, cuentan con la ventaja de haber sido elegidos por Pettovello. “Ellos tienen un plus en medio de todo esto”, grafican. Cordero, ex integrante de recursos humanos del grupo Techint, arribó a su puesto por recomendación del renunciado ex jefe de Gabinete Nicolás Posse. Una condición que no le impidió alinearse rápidamente a los objetivos de la ministra tras reemplazar a Omar Yasín.

Precisamente, Cordero mantuvo un encuentro con una de las preferidas por el Presidente el pasado jueves, en la Cámara Argentina de Comercio, a días de su viaje a la cumbre de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la cual estará solamente una jornada y con una cumbre muy reducida. “Es un símbolo eso, hay que mostrar austeridad a diferencia de otros años en la que iban hasta 15 personas”, marcan allegados al secretario, que también subrayan que los ruidos no entorpecieron su día a día. Al contrario: hablan de paritarias homologadas, siempre y cuando sean “responsables”, y con políticas de empleo a desarrollar aunque piden que la sanción de la ley Bases se sancione lo antes posible.

Carlos Torrendell, Julio Cordero y Mariano de los Heros.

Torrendell camina por la misma línea. Siempre mantuvo una excelente relación con la líder de la cartera y es un hombre que permanentemente se muestra permeable a la conversación con distintos sectores, a diferencia de otros integrantes del ministerio. En La Libertad Avanza consideran esa faceta como un plus para este momento. De hecho, mencionan que logró gestar, con el entendimiento de todos los ministros de educación del país y el respaldo de Pettovello, un compromiso federal por la alfabetización. “Es una política pública transversal”, sostuvo Torrendell.

De los Heros, desde la ANSES, un organismo que depende de Capital Humano, no fue indiferente y siguió con su trabajo en tandem con Petovello, con quien mantiene relación directa, con una novedad: colocó en marcha una normativa que determina que se le quitará el beneficio de la AUH a la persona que "no cumple con el requisito de residencia en el país cuando se haya ausentado del territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA por un período superior al de NOVENTA DÍAS (90) días corridos, conforme los fundamentos que ilustran la presente".

Con este marco, también hay un lema para todos: el perfil bajo no se puede negociar y es una condición indispensable para mantenerse con vida en una cartera en convulsión. “El que se expone, corre riesgos de que las balas lo toquen, por eso se mueven en silencio, sin dar entrevistas”, marcan en LLA sobre los pasos de los funcionarios.