Felipe Solá: "No es que no somos favorables a Maduro, somos favorables a la democracia"

En el marco de su encuentro en Brasil, el canciller argentino Felipe Solá y su par brasileño Ernesto Araújo coincidieron en afirmar la necesidad de una "transición democrática" en Venezuela, aunque con enfoques distintos.

Durante el encuentro mantenido en la sede de la cancillería brasileña, en el Palacio de Itamaraty, los dos cancilleres coincidieron en el futuro que esperan para Venezuela: "No es que no somos favorables a (Nicolás) Maduro, somos favorables a la democracia", dijo Solá ante la pregunta de si el gobierno respalda al presidente venezolano.

"Coincidimos totalmente en el objetivo de contribuir a que haya una transición democrática en Venezuela", expresó Araújo en su declaración a la prensa tras la reunión con Solá, la primera entre ambos desde que Alberto Fernández asumió la presidencia el 10 de diciembre. Ambos cancilleres volverán a verse el 20 de febrero en Canadá para la reunión del Grupo de Lima sobre Venezuela.

Tenemos claro que los acuerdos fundamentales entre Argentina y Brasil no solo deben mantenerse sino que deben multiplicarse. Nos costó décadas construir la paz y la integración en la región.



Con el canciller @ernestofaraujo estamos convencidos que este es el camino.

El funcionario argentino se encargó de disentir sobre la participación de nuestro país en el Grupo de Lima, ya que desde que asumió el gobierno del Frente de Todos no firma los documentos o declaraciones con los cuales no está de acuerdo. Según justificó, "la democracia implica una cantidad de obligaciones e implica paz. No tenemos la misma metodología que Brasil pero estamos en el Grupo de Lima y discutiremos estas cosas en Canadá".

El gobierno de Jair Bolsonaro apoya directamente la intervención militar de Venezuela para derrocar al régimen chavista, entre tanto el opositor Partido de los Trabajadores (PT) de Lula Da Silva, postura contraria la de Alberto Fernández. “Mi país estuvo al borde del socialismo, que nos llevó a la corrupción, a una recesión económica grave y a unos índices de violencia elevados", dijo tiempo atrás Bolsonaro.

“Venezuela, que era un país democrático, ahora padece la crueldad del socialismo. Todo el mundo es pobre, no tienen libertad", reclamó Bolsonaro. En ese marco, Solá agregó que en el Grupo de Lima Argentina intentará cambiar "algunas cosas que no dieron resultado" y remarcó que está favor de un proceso de elecciones limpias y que puedan votar los venezolanos "en el exilio".

Bolsonaro propone a Alberto reunirse el día de la asunción de Lacalle Pou

El primer viaje de alto nivel a Brasil

“Para nosotros es un orgullo y un honor ser recibidos por mi colega el Canciller Araújo y por todos sus colaboradores”, agradeció Solá, luego de la reunión a la que calificó como “extremadamente productiva" y que se dio “en un marco de acercamiento y amistad”.

Durante el encuentro, ambos cancilleres dialogaron sobre la agenda política y económica bilateral, e intercambiaron además visiones sobre los desafíos que tiene por delante el Mercosur y sobre diferentes problemáticas del ámbito regional. Además acordaron una cooperación que exceda lo económico y tenga que ver con la defensa, seguridad y el combate al terrorismo.

Ambos ministros coincidieron también en la necesidad de fortalecer el Mercosur y la integración regional, y que ello se traduzca en beneficios para los ciudadanos, a partir del crecimiento de nuestras economías, la creación de empleo y el incremento en el comercio recíproco de productos con mayor valor agregado.

"El Mercosur es una marca que debemos llevar adelante. Debemos hacer acuerdos de libre comercio con otros países y regiones: el EFTA, Israel, la Alianza para el Pacífico, sudeste asiático, Canadá. Estamos con la mente abierta y vamos a tratar de no ser una traba. Pero también se debe contemplar que estamos en una etapa muy compleja de negociación de la deuda y debemos aguardar para comenzar a crecer”, subrayó Solá.

Vinimos a Brasil con el objetivo de construir consensos con nuestro principal socio regional. La relación estratégica y el afecto mutuo entre los pueblos son más importantes que las diferencias ideológicas.



Gracias @jairbolsonaro por recibirnos.

Bolsonaro y Fernández podrían verse el 1 de marzo

Durante la reunión en Itamaraty, Solá dio a su colega un panorama de los ejes principales y objetivos que se propone el gobierno argentino en diferentes temas, sobre todo en lo que hace a las medidas destinadas a reactivar la economía, y a la renegociación de la deuda externa. Por su parte, el canciller Araújo aseguró que “el Mercosur tiene una vocación democrática y de libre comercio” y que “es la forma más eficiente de reposicionar nuestros países en el contexto internacional”.

Solá estuvo acompañado por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el Jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Cháves; el vicecanciller, Pablo Tettamanti; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, y la subsecretaria del Mercosur, María del Carmen Squeff, además del embajador designado en Brasil, Daniel Scioli.

Más tarde, Solá se tuvo una reunión de 50 minutos con el presidente Jair Bolsonaro en el Palacio del Planalto. Allí anunció que el mandatario brasileño propuso un encuentro con Alberto Fernández el 1º de marzo en Montevideo, en el marco de la asunción del presidente uruguayo, Luis Alberto Lacalle Pou.

En rueda de prensa, Solá explicó los temas que fueron abordados con el Presidente del Brasil y las coincidencias que allí surgieron: “Le hemos dicho que entendemos que el Mercosur debe renovarse. No mirar hacia atrás, sino para adelante, hacia el mundo, y que apoyamos los acuerdos con distintas regiones y países del mundo”

