Con modificaciones de último momento, el Presupuesto 2023 tiene dictamen en Diputados

El Frente de Todos consiguió despacho de mayoría para el Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados. Recibió el apoyo de dos diputados de los bloques provinciales, que adelantan un voto favorable en el recinto, que garantizaría la aprobación el martes que viene en una nueva sesión especial.

Por su parte, Juntos por el Cambio se espera que vaya divido a la votación. La Coalición Cívica ya anticipó que no acompañará, pero tanto en la UCR como en el PRO hay voluntades de apoyar el proyecto de Sergio Massa.

"No nos cambia nada. Entiendo su posición política. Nosotros creemos que es un presupuesto más austero, que al menos lo compromete al gobierno a no generar un descontrol fiscal en 2023", dijo a PERFIL una de las espadas legislativas del PRO sobre la decisión de Carrió de no avalar.

Noticia en desarrollo...