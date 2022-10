¿Puede el Gobierno quedarse nuevamente sin presupuesto en 2023?

La decisión de la Coalición Cívica de rechazar el Presupuesto 2023, cuando parecía que el camino estaba allanado para que salga el proyecto, despertó las alertas en la Cámara de Diputados. El recuerdo de los 132 votos que en diciembre del año pasado dejaron al Gobierno sin esta ley está presente y no quieren que se repita.

Las negociaciones avanzaban por dos carriles en los últimos días que hasta ayer por la tarde parecía resolverse. Por un lado los bloques provinciales, en línea con Juntos por el Cambio, pedían que se firme el aumento de subsidios a las empresas de transporte del interior que amenazaban con nuevos paros. Por otro, está ; el artículo que faculta al Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2023 para tocar las alícuotas de derechos de exportación (retenciones).

Sergio Massa en Diputados presentado el Presupuesto 2023

"Sergio (Massa) es capaz de ponerles un tipo de dólar a cada bloque para que terminen todos votando a favor", ironizó un diputado provincial, para explicar el trabajo fino que viene realizando el ministro de Economía en la Cámara baja, que muy bien conoce.

En este escenario, van a buscar firmar el dictamen este jueves por la tarde. En Juntos por el Cambio no quieren firmar el despacho del Gobierno por el tema de las retenciones (mismo argumento por el que Carrió explicó que no van a apoyar). "Se van a guardar las firmas, seguramente no sea de minoría, ni minoría, ni rechazo", explicó una fuente legislativa a PERFIL.

Sin embargo, aseguran que Juntos por el Cambio "quiere presupuesto". "Dos años sin Presupuesto, en uno de elecciones es perder seguro", entienden en el comando del bloque opositor, que, aseguran, no será un obstáculo para la aprobación. "Además, dejás sin partida a las PASO", insistió.

A pesa de esto, la Coalición Cívica afirma irá por el rechazo. “Las retenciones son un dique que impide el crecimiento. Y solo con crecimiento vamos a recuperar el valor de nuestra moneda”, afirmó Elisa "Lilita" Carrió que confirmó que su partido, la Coalición Cívica, votará en contra.

Votos para el Presupuesto

En este escenario, el Frente de Todos apunta a darle media sanción el próximo martes 25 de octubre. Para esta sesión contaría con 115 los 117 propios, hay dos que ya dijeron que votan en contra, Verónica Caliva y Juan Carlos Alderete, ambos de la Corriente Clasista Combativa. A esto se le suma los cuatro del interbloque Provincias Unidas y llegan a 119.

Los diez restantes para llegar al número mágico de los 129 posiblemente lleguen del interbloque Federal, que si no vota a favor, al menos no lo hará en contra, y esperan un sólido apoyo de Juntos por el Cambio. El primero de estos lo integran tres cordobeses que responden al gobernador Juan "Gringo" Schiaretti, estos están dispuestos a votar a favor en caso de que se resuelvan los subsidios del transporte para las provincias. También está Identidad Bonaerense con otros tres y los dos socialistas por Santa Fe.

En cambio, el oficialismo da por hecho que los dos bloques ultraliberales votarán en contra al igual que los cuatro diputados del Frente de Izquierda.

A pesar de tener un escenario favorable para que salga la ley, nada está definido. Las modificaciones del texto y las voluntades pueden hacerse hasta el momento de la votación. Por eso, el oficialismo elige mantener la calma para no volver a repetir el fracaso del año pasado, que Sergio Massa lo definió como "una cruz" en su carrera política.

