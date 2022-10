Condenaron a ex intendente K en Córdoba por matar a más de 200 perros con albóndigas envenenadas

La Cámara 8° del Crimen de Córdoba condenó a Germán Darío Facchín, ex secretario de Gobierno y ex intendente de la ciudad de Deán Funes, por la matanza de por lo menos 211 perros en 2013. El ex intendente K habría sido el autor intelectual del asesinato de los animales envenenados con cebos que contenían Metomil, un compuesto agroquímico altamente tóxico.

Por unanimidad, en un fallo sin precedentes, la Cámara 8° del Crimen de Córdoba dispuso que Facchín fue “instigador penalmente responsable de los delitos de daño calificado e infracción a la ley 14.346 por malos tratos y actos de crueldad a los animales, ambos en concurso ideal”.

La condena alcanzó asimismo a Diego Oscar Allendes, Juan Santos Márquez, Darío Mercedes Palomeque, Pablo Daniel Palomeque y Roque Enrique Quinteros Nievas, a quienes la Justicia señaló como coautores de daño calificado reiterado, por lo que fueron sentenciado a tres años de prisión condicional.

Maltrato animal

Se trata del segundo juicio que afronta el ex intendente, dado que n el año 2015 había sido absuelto por la Cámara 12° del Crimen de Córdoba "por falta de pruebas".

Sin embargo, el ex intendente recibió un revés legal luego de que el Tribunal Superior resolviera que fuera juzgado nuevamente, conforme al pedido interpuesto por la fiscalía y la querella.

Albóndigas tóxicas

El episodio se retrotrae al 28 de abril de 2013, cuando Germán Facchín ordenó a un grupo de empleados municipales envenenar a los perros al suministrarles albóndigas tóxicas, elaboradas a base de carne y mezcladas con Metomil. La acción del veneno fue letal: produjo al día siguiente la muerte de 211 animales.

Tras hacerse pública la resolución de la Justicia, Lilian Lourdes Luna, presidenta de la Protectora de Animales, celebró el fallo de la Cámara 8° del Crimen de Córdoba: “Se hizo Justicia. Esperamos nueve años para que esos pobres animales descansen en paz. Esperemos que esto sirva de precedente para que no se vuelvan a cometer estas matanzas”.

CA/ED