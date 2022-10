Macri contó que Juliana Awada no quiere 'segundo tiempo' y que "jugará en Boca" contra Riquelme

En una entrevista con Jonathan Viale en el canal LN+, el expresidente Mauricio Macri repitió este jueves varias de las frases que viene desgranando en distintos medios, habló de "un país a la deriva", insistió en que con las elecciones del año próximo "se terminará para siempre el populismo en la Argentina", criticó al chavismo, dejó entrever que prefiere un triunfo de Bolsonaro en Brasil, aunque indicó que "gane quien gane hay que trabajar unidos" con el país vecino, pero los datos de color más interesantes llegaron al final de la nota, cuando luego de contar que "jugará en Boca" contra el "personalismo de Román", Viale le preguntó qué opinaba su esposa Juliana Awada respecto a todos sus gestos de "ir por la reelección", y Macri sonriendo Macri admitió que su posible 'segundo tiempo' encuentra resistencia puertas adentro: "No... Juliana no está de acuerdo, no quiere que sea candidato otra vez...".

"Juntos por el Cambio no puede ser una alternacia, tenemos que ser el cambio, si no somos el cambio no somos nada...", agregó Macri, defenestrando la gestión del FdT en general y al Presidente en particular: "La verdad, yo con Alberto Fernández nunca tuve ilusiones, nunca creí, mucha gente en el círculo rojo le creyó, pero su palabra no tiene ningún peso, ya nadie lo escucha", dijo Macri en LN+, para resaltar que justamente por ese "total fracaso" de gestión del Frente de Todos "estamos ante el peor éxodo de la historia argentina, algo que me parte el alma".

"No es fácil encontrar líderes positivos en la Argentina, siempre la Argentina se ha enamorado de creer que hay salvadores, y el último salvador fue Maradona que ya no está entre nosotros, lo que hay que hacer es formar equipos para trabajar, aunque no es fácil", recalcó Macri, puntualizando que con el su libro "Para qué", cuyo lanzamiento será la semana próxima "busca contar a los jóvenes mi experiencia de liderazgo mías que arrancan en el colegio, siguen en la empresa, después vino Boca, la Ciudad y la Presidencia".

Mauricio Macri en la nota con Viale en La Nación+. (Foto: Captura TV)

"Los argentinos que me encuentro en el exterior me dicen que se fueron porque no les valoran el trabajo, encima somos un país sin moneda, el Gobierno te roba tu trabajo, el Presidente dice que no cree en la meritocracia", agregó Macri, señalando que "de 2015 a 2019 acá los que se iban eran los narcos, y ahora los que se van son los mejores jóvenes".

"Por eso yo les digo a todos, por favor demonos una oportunidad más, Juntos por el Cambio adquirió una experiencia, quiere hacer un cambio y la gente quiere ese cambio", precisó. "Por eso les digo a los dirigentes de Juntos por el Cambio que nosotro tenemos la obligación de decirle a la gente que vamos a tener la voluntad, el coraje y la convicción de hacer los cambios que haya que hacer, enfrentar a los privilegios, a las mafias y liberar a la Argentina, hay que liberarla...".

"Veo muchos dirigentes en JxC con ganas de transmitir, con ganas de crecer, todos los que se han presentado van a seguir creciendo, nos queda un año riquisimo por delante", precisó esquivando las definiciones sobre la interna opositora,

"La inflación va rumbo a superar el 100 por ciento, hay pocos dólares, han destruido todo, el ejército de demolición de este gobierno ha sido implacable, y si yo estuve en mi gestión en el tercer subsuelo, el año que viene estaremos en el séptimo subsuelo", señaló el expresidente sobre la realidad económica actual, y el panorama que espera al próximo gobierno.

"Volvió la oscuridad a las empresas públicas, hay que recuperar la sensatez, no hay que poner un dólar más en Aerolíneas Argentinas, si no hubiera que mantener a Aerolíneas, podríamos poner con ese dinero 33 mil gendarmes en Rosario" señaló Macri, "basta del cuentito del Estado no va a ayudar, eso solo sirvió para que ellos vayan de concejal a millonario, acomoden a toda su familia".

A propósito de las cuestiones futboleras, Macri contó en la nota con Viale que "va a jugar en la interna de Boca", confirmó que "ayudará" a la actual oposición del club xeneize, aunque no dio nombres, pero resaltó que "todos los personalismos son malos y hoy en Boca todo es Román...". También habló de la salida de Marcelo Gallardo en River: "Hizo un trabajo extraordinario y aunque no es fácil armar equipos todos los años, el lo consiguió y se va con un prestigio muy bien ganado".

Noticia en desarrollo...