“Si esto no cambia, no tiene sentido la coexistencia”. De esta manera se refirió Federico Storani al futuro de Juntos por el Cambio y la posibilidad de disolver la coalición. El histórico dirigente radical expresó como clave lograr la coincidencia de propuestas de la oposición para mantener la unidad y criticó duramente al ex presidente Mauricio Macri por "intentar" manipular la Justicia, en sintonía con lo que había manifestado el diputado Facundo Manes.

“El desafío ahora es intentar crear una alternativa política, cuando digo alternativa se refiere más a los contenidos. Y si no existen coincidencias, dar por terminada con esta experiencia", comenzó diciendo el ex ministro del Interior de Fernando de la Rúa. "Es evidente que no hay coincidencias desde el punto de vista de las propuestas", agregó.

Con acusaciones de todo tipo, Bullrich y Ginés González García se cruzaron en Tribunales por las vacunas Pfizer

"El radicalismo tiene una historia que no es compatible con muchas de las cosas que está manifestando en este momento Macri y algunos sectores”, aseguró en diálogo con Radio Con Vos. Acerca de esa postura, profundizó: "Somos industrialistas, defendemos las pequeñas y medianas empresas, tenemos una posición mucho más clara desde la defensa de la educación pública, de la salud pública".

Al verbalizar su postura, puso el ejemplo del neurocientífico que, tras criticar al ex mandatario cambiemita, fue "hostigado" por algunos referentes de la coalición opositora. “Me deben estar poniendo que soy un infiltrado dentro de Juntos por el Cambio, que le hago el juego al kirchnerismo o que profundizo la grieta pero también se lo dicen a Facundo".

"Lapidaron a Manes mediáticamente y en realidad estamos planteando cosas esenciales. Si todo el tiempo se habla de la República, república es la división de poderes y la independencia del Poder Judicial”, indicó al recordar que el actual legislador de la UCR apuntó contra Macri y lo acusó de hacer "populismo institucional".

Sobre este punto, afirmó: "Si uno lo toma literalmente es un oxímoron, pero si uno lo toma conceptualmente es una realidad. Durante el gobierno presidido por Mauricio Macri se intentó manipular a la Justicia, controlar la Justicia, y hubieron operadores judiciales". En ese sentido, mencionó a Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, a quien llamó "operador de primera línea" cuya "fuga todavía no se puede explicar".

Aislar los extremos

“Si no encontramos un ámbito donde poder encontrar algunos denominadores comunes que puedan transformarse en políticas de Estado, no tenemos salida de esta crisis”, dijo Storani en otro tramo del reportaje.

El ex presidente Mauricio Macri.

Entonces, se mostró convencido de que hay que "aislar los extremos", no sólo por Macri sino también por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quienes marcó como responsables de "profundizar la grieta" con sus estilos de posicionamiento.

Días atrás, planteó que si se diera un posible enfrentamiento electoral en las presidenciales de 2023 entre los dos ex presidentes significaría un retroceso y se debería "organizar un suicidio colectivo". Por último, se quejó de que "nunca existió un gobierno de coalición" durante la gestión macrista, donde a su entender el radicalismo pasó a un segundo plano.

FP CP