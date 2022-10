Este martes, Viviana Canosa reapareció en la tevé después de su abrupta renuncia de A24. La periodista estuvo como invitada en Ver y Rever, programa que conduce Nicolás Wiñazki en la pantalla de TN, donde apuntó contra Facundo Manes, Alberto Fernández, Sergio Massa y Gerardo Morales.

En el programa comenzaron analizando las elecciones de 2019 en las que resultó ganadora la fórmula del Frente de Todos encabezada por el actual jefe de Estado y Cristina Fernández de Kirchner. "¿Por que los votamos? Porque a los argentinos no nos gusta la verdad, nos incomoda", comenzó analizando la ex Intrusos.

En ese sentido, también apuntó contra la oposición, a quien acusó de estar en "pelea de vedetongas". "También te da vergüenza ajena, desánimo", agregó.

Las críticas a Manes y Gerardo Morales

Acto seguido, aprovechó el tema para cuestionar al diputado de la UCR, quien durante las últimas semanas había cruzado a Mauricio Macri asegurando que durante su gobierno se cometieron maniobras de espionaje ilegal y hubo operadores judiciales. "Yo creo que Manes es un K asintomático, no sabe que es K, pero es K. Enfréntenlo a Macri y gánenle, pero tienen que tener con qué", lanzó. En esa línea, también destrozó al gobernador de Jujuy: "Morales es un señor feudal con buenos modales, tenés a (Gildo) Insfrán que es un señor feudal con malos modales... ¿A dónde quieren ir?".

Canosa cuestionó al oficialismo

Cuando habló de la actualidad política argentina, la conductora mostró su indignación con toda la cúpula del Gobierno. "Esta clase política, este Presidente, la vice, el ministro manos de tijera, el que recorta, Massa. El que recorta todo, la libertad de expresión, los subsidios a la gente con discapacidad, el que recorta a la clase media, el que recorta la educación". Tras pronunciar esas frases, se metió de lleno en la polémica por la toma de los colegios y cruzó a los jóvenes estudiantes al decir: "Te toman las escuelas por un pebete de jamón y queso y no porque el ministro redujo una cantidad enorme de dinero para la educación. Este país está dado vuelta".

"Alberto Fernández no está bien"

Sobre el primer mandatario, al ver una foto en la pantalla gigante del estudio, lo comparó con el humorista Chichilo Viale. Al ser consultada por Wiñazki sobre cómo ve a Fernández, la exconductora de Viviana con vos dijo: "Es una cosa impensada, cuando crees que ya está, se supera. Dice cosas incoherentes, yo creo que no está bien. De verdad lo digo, me da mucha tristeza pero no está bien este hombre". "Nunca me imaginé que el Presidente era esto", sentenció.

El atentado a Cristina Kirchner

Viviana Canosa también opinó sobre el atentado a la vicepresidenta de la Nación, ocurrido el día jueves 1 de septiembre en la puerta de su domicilio en las calles Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta. "No digo que no existió, digo que nos mienten tanto... porque aparte Cristina siguió firmando libros... nos vendieron a estos Copitos como la película de John Fitzgerald Kennedy. Que pasó, pasó, pero es que nos mienten tanto...", esgrimió.

"Del caso Nisman no se sabe nada, no terminó de esclarecerse. Después de eso que vivimos y que ya pasaron un montón de años, ellos hicieron los peores chistes, se ensañaron con Nisman, se metieron con su vida privada... después de toda esa descalificación pasa esto y vos decis 'yo ya no se a quién creer''", sumó la periodista.

