Viviana Canosa y el atentado a Cristina Kirchner: "Todo es un circo, todo es bizarro"

A un mes de su repentina salida de América TV y después de romper el silencio con una transmisión en vivo de Instagram, Viviana Canosa ahora aseguró que duda del intento de asesinato a Cristina Kirchner. Lo hizo durante una entrevista en LN+, donde aseguró que espera que la Justicia le diga qué pasó.

La polémica conductora de TV señalada por el oficialismo como una de las artífices de los discursos de odio no parece afligida por el intento de asesinato que ocurrió el jueves pasado en la esquina de Juncal y Uruguay. Más bien tiene dudas de que efectivamente haya sido así.

"Es el atentado más loco del mundo", le dijo al periodista Jonathan Viale. Y siguió: "Es un circo freak, están todos locos, es el atentado de los copos de nieve. Lo miras y ves el atentado, el arma.. pero ves que con el correr de los días no te informan nada, los copos de nieve, los amigos que tienen".

Viviana Canosa: "En América con Massa no se jode, fue censura"

La conductora estaba en un estricto silencio público hasta hace por lo menos dos días que reapereció, le avisó a sus seguidores que iba a hablar e irrumpió nuevamente en los medios. Se sumó así al puñado de dirigentes y figuras que dudan de la veracidad del intento de magnicidio, mientras la Justicia prácticamente lo tiene acreditado.

Canosa, el ataque a CFK y Luciani

Para la conductora de TV, que todavía no haya renunciado el ministro de Seguridad Aníbal Fernández también hace que la situación sea "un circo". También deslizó la teoría del "montaje".

A pesar de la elocuencia de las imágenes, Canosa duda del atentado a Cristina Kirchner.

Canosa defendió durante la entrevista el alegato que hizo días atrás el fiscal del juicio por la obra pública Diego Luciani, quien pidió condenar a la vicepresidenta a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Para la periodista, "se desequilibraron con el alegato, ahí empezó la locura. Comparto con Luciani: es justicia o es corrupción".

VIDEO | Viviana Canosa: "¿Por qué no se puede decir que el atentado fue raro?"

En tanto, aseguró que el Frente de Todos y el Gobierno están "usando el ataque". E insistió sobre la veracidad de lo que se vio: "No es que no creo; yo dudo. Quiero que la Justicia me diga qué pasó".

Al reflexionar sobre si misma dijo que "además de ser una conductora soy una ciudadana", y se mostró molesta con el episodio de las vallas alrededor de la casa de Cristina Kirchner que ocurrió dos sábados atrás. "El otro día con las vallas... También que la oposición se ponga a la altura: pusiste las vallas, morí con las vallas. Pero hicieron todo mal", señaló en línea con el planteo que hizo la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

¿Desembarco en la política?

Unas semanas antes de dejar su ciclo Viviana con Vos en America TV, la conductora había contado a su audiencia que estaba tentada de saltar a la arena política de la mano del diputado nacional Javier Milei.

Si bien habló de "operaciones" que la han situado como candidata de La Matanza o "con Larreta", dijo que tiempo atrás comenzó a reunirse con dirigentes para evaluar propuestas concretas.

"Este año me empecé a juntar con muchos personajes de la política que me quieren para jugar en sus equipos. Pero les digo 'pónganse las pilas', porque viste que uno va por un lado, el otro por el otro", sostuvo.

El futuro de Canosa: rumores entre la TV y la política

"Ven que garpo en las encuestas, que estoy en un lugar importante en la opinión pública, y me llaman para hacer de todo", expresó.

La periodista confesó que la política es una materia que "me tienta mucho" y partió de la máxima de que todo es política. "No es partidaria, pero todos los días con todo lo que decís haces política", le dijo a Viale.

Más adelante definió a Milei como "un personaje brillante, un loco, inentendible para muchos, pero un tipo honesto, leal, fiel, con valores, que no te traiciona".

A pesar de las intenciones afirmó que en la actualidad no está en sus planes saltar a la política. "Quiero hacer televisión, no me quiero perder ni a palos lo que va a ser el año que viene. Ni loca me lo quiero perder", indicó en relación a las elecciones presidenciales.

AS/fl