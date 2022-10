Marcelo Gallardo comunicó este jueves 13 de octubre la finalización de su ciclo como entrenador del Club Atlético River Plate y las repercusiones de su salida se extendieron más allá del ámbito del fútbol propiamente dicho. “Gracias por esta clase magistral de liderazgo”, tuiteó Facundo Manes. De modo similar se expresaron otras personalidades de la política (hasta hinchas de Boca, como Mauricio Macri) y el mundo del espectáculo, quienes se despidieron del entrenador y reconocieron su brillante trayectoria con palabras de agradecimiento y pedidos de un inmediato "regreso" para volver a desempeñarse como entrenar del club.

Diego Santilli se despidió en Twitter del "DT más grande en la historia de River". "14 títulos, la final de Madrid, 8 años de alegrías y el amor de todos los hinchas. Te vamos a extrañar. ¡Gracias Muñeco!", posteó el dirigente de Juntos por el Cambio.

El diputado nacional profundizó su análisis en diálogo con La Nación y repasó las alegrías del club Millonario en la década del '80, cuando el club era presidido por su padre Hugo Santilli.

Marcelo Gallardo vs. Boca: las estadísticas del Muñeco en el Superclásico

“Lo del muñeco para mí es mágico, porque me hizo reencontrar a las tres generaciones: a mi papá, a mis hermanos y a nuestros hijos juntos disfrutando de River campeón”, expuso ante dicho medio.

“Me hizo acordar a cuando era chico con 15 o 17 años con mí papá, primer campeón de la copa, la vuelta olímpica en la cancha de Boca, el primer y único campeonato del mundo”, agregó el referente de JxC,

Gallardo y la "clase magistral de liderazgo"

Por su lado, Facundo Manes puso de relieve las capacidades de liderazgo del entrenador: "Gracias por esta clase magistral de liderazgo".

Twitter / @ManesF

Marcelo Gallardo, leyenda de River. FOTO: Twitter

Más aún, el dirigente radical rescató la "visión a largo plazo" y su capacidad para formar equipos sólidos y motivados. Así lo explicó en declaraciones a La Nación:

“Creo que el legado más grande que nos deja Gallardo, incluso más importante que las copas y los números, es su capacidad de liderazgo, con todo lo que ello implica: formar equipos con constancia y esfuerzo; pensar, articular y hacer posible una visión a largo plazo y, sobre todo, motivar, inspirar y ser un ejemplo. Por todo eso, creo que quedará para siempre en la historia no solo de River sino del fútbol argentino".

Los títulos que consiguió Marcelo Gallardo en River

No podían faltar las palabras de afecto de Rodolfo D’Onofrio, ex presidente de la institución, quien contrató al Muñeco en el año 2014.

"Querido Marcelo, cuando me enteré de que te ibas me dio mucha tristeza. Conocí en vos a un gran ser humano, íntegro, honesto, con principios. Un enorme profesional. Nos diste las más grandes alegrías. Nunca dejaré de darte las gracias. Realmente ha sido una historia hermosísima", tuiteó el ex dirigente.

Más felicitaciones para el 'Muñeco' Gallardo

Además de los saludos de la comunidad riverplatense, el 'Muñeco' fue elogiado por Mauricio Macri: "Hizo un trabajo extraordinario y aunque no es fácil armar equipos todos los años, él lo consiguió y se va con un prestigio muy bien ganado".

El periodista Jonatan Viale no quiso dar por concluido el ciclo de Marcelo Gallardo en River. “Fue una historia hermosa. Pero no terminó”, advirtió Viale en una publicación acompañada con el emoticón de un corazón roto.

En sintonía con dicho mensaje, Sol Pérez tampoco quiso creer en la finalización de la era Gallardo. “Decime que lo de Gallardo es una joda”, tuiteó la fanática de River.

Twitter / @rialjorge

"Se termino la era Gallardo en @RiverPlate. Gracias por todo Muñeco. Hiciste más grande a este club. Pero solo es un hasta luego", posteó en sus redes Jorge Rial. "Te esperamos para otra épica como la de Madrid", completó. El provocativo cierre alude a la final de la Copa Libertadores que River le ganó a Boca en 2018, un hito en la historia de la era Gallardo.

CA/ED