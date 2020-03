Por el coronavirus, Kicillof busca sumar más de cuatro mil médicos, psicólogos y trabajadores sociales

por Anabella Gonzalez

Frente a la pandemia del coronavirus, la provincia de Buenos Aires lanzará en los próximos días una convocatoria para cubrir 4580 puestos en el sistema de salud. La inscripción estará abierta por diez días, y, en caso de necesitarlo, se podría aceptar eventualmente el ofrecimiento de Cuba, que puso a disposición una brigada médica de 500 profesionales.

Desde el Ministerio de Salud bonaerense confirmaron a PERFIL que, en el transcurso de esta semana, se abrirá una convocatoria abierta online destinada a profesionales argentinos y voluntarios. “Necesitamos idealmente 4500 profesionales. En principio vamos a ver cuántos se presentan y si se puede cubrir esa demanda”, dijeron ante la consulta de este medio. Se prevé que la inscripción se abra este viernes 28 de marzo.

Para la atención sanitaria que requerirá la pandemia en los próximos meses, la provincia busca sumar 500 médicos terapistas de adultos y pediátricos, 100 médicos clínicos, 500 médicos generalistas, 500 Licenciados en Kinesiología, 80 Bioquímicos, 80 Psicólogos y trabajadores sociales, 20 Infectólogos, 2000 personas para personal de enfermería y 800 para personal de limpieza.

Mediante un formulario, quienes quieran postularse para la convocatoria podrán dejar allí sus datos. Entre las consultas a los aspirantes estará, además de datos personales como edad e información de contacto, la disponibilidad horaria con la que cuentan, si trabajan actualmente y en qué modalidad: tiempo completo o medio tiempo, y en qué turnos.

Durante la reunión en la quinta de Olivos el lunes, en la que el presidente Alberto Fernández recibió al gobernador bonaerense Axel Kicillof, al ministro de Salud, Daniel Gollán, y a los intendentes del conurbano bonaerense, entre otros, Gollán planteó el ofrecimiento que recibieron de una brigada médica de Cuba, que podría cubrir la demanda de profesionales.

No obstante, fuentes de esa cartera señalaron a este medio que aún no se habría concretado, pero que es una posibilidad que se gestionaría, en caso de necesitarlo, una vez que cierre la convocatoria a profesionales nacionales. “De no juntar los puestos necesarios seguramente se convocarán a los 500 profesionales”, explicaron.

En tanto, desde el gobierno de la Provincia detallaron que en una primera etapa ya adquirieron 500 nuevas camas de terapia intensiva, 400 monitores multiparamétricos y más de 9.500 determinaciones para diagnóstico del virus, y hubo además una compra de insumos de bioseguridad para fortalecer la atención en el sistema de salud bonaerense. De este modo, sostienen, “se incrementará en un 70% la capacidad de las terapias intensivas de la provincia”, uno de los territorios más afectados por la pandemia.

A.G./