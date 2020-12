Coronavirus: González García no descarta tomar las "medidas que sean necesarias"

El ministro de Salud, Ginés González García, tiene la labor de avanzar en un plan de vacunación contra el coronavirus en medio de los cuestionamientos por su gestión, la aparición de una nueva cepa de la enfermedad que puso en alerta al Reino Unido y con el escándalo por las inyecciones rusas.

Ayer, lunes 21 de diciembre, el ministro se reunió con un grupo de expertos para analizar el avance de la pandemia en Argentina y el mundo. Tras el encuentro, González García dio algunos detalles de los temas que se abordaron e hizo hincapié en que la Casa Rosada está preparada para tomar las medidas que crea oportunas.

“No hablamos del cierre de fronteras. Hablamos de la situación epidemiológica del país. Vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias, pero hoy no se trató, este no era el ámbito porque son expertos, no son funcionarios. Estamos atentos de todo lo que pasa“, señaló el ministro después de que ayer llegara un último vuelo del Reino Unido antes de la cancelación de las rutas hacia territorio británico.

Con respecto a lo debatido en la reunión, González García detalló: “Vino la gente del Malbrán, biólogos. Nos contaron este nuevo virus. Nos dijeron que el virus tiene varias mutaciones con respecto al original de Wuhan (China) y esas mutaciones han incentivado su capacidad de contagio, es un 70% más transmisible”.

“El mundo está poniendo medidas durísimas. A mí me preocupa lo que está pasando en América del Sur. Están subiendo los casos en todos los países limítrofes. El único que no está subiendo es Argentina, pero tenemos que cambiar la conducta”, aseveró el expert en salud.

Reunión con intendentes bonaerenses

El ministro también se reunió ayer con intendentes bonaerenses del peronismo para analizar la situación sanitaria del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y planificar el operativo de vacunación contra el coronavirus.

Ginés recibió en el Ministerio de Salud a los jefes comunales Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Andrés Watson (Florencio Varela), Mayra Mendoza (Quilmes), Juan Zabaleta (Hurlingham) y Mariano Cascallares (Almirante Brown).

"Evaluamos la situación epidemiológica y avanzamos en la planificación del operativo de vacunación contra el Covid", manifestó Cascallares desde su cuenta de Twitter, donde publicó una foto de la reunión. Por su parte, Mendoza señaló a través de la misma red social que el encuentro estuvo motivado en el "refuerzo de la coordinación del trabajo para seguir cuidando a la población del Covid-19".

Junto a l@s intendent@s bonaerenses mantuvimos un encuentro d trabajo con @ginesggarcia @lisandrobonelli @ACollia @salvagiorgi @ArnaldoDMedina y @Juansriera para seguir evaluando la situación epidemiológica y avanzar en la planificación del operativo d vacunación contra el Covid. pic.twitter.com/ZL1ZTuQrae — Mariano Cascallares (@CascallaresPJ) December 22, 2020

B.D.N./FeL