El ministro de Salud Pública de la Nación, Ginés González García, afirmó este domingo 20 de diciembre que "hay un relajamiento general", y advirtió que "pasamos lo peor" de la pandemia del coronavirus, pero "no terminó".

"Hay un relajamiento general producto un poco del verano, el cansancio. Yo no me resigno, cuidémonos. Pasamos lo peor, pero guarda que no terminó", resaltó el funcionario en declaraciones a A24.

"No quisiera ir a nuevas restricciones. Los test sirven pero en un conjunto de medidas que son: el aislamiento, contacto cercano, que se cumplan las cosas. Acá no hay libreto, esto es un virus nuevo", subrayó el ministro.

Tras el encendido discurso de Cristina Kirchner del viernes, surgieron críticas al Gabinete por parte de dirigentes del oficialismo. Sobre ese punto, Ginés González García afirmó que no se irá del Gobierno: "Jamás me iría de un lugar en esta situación, siempre tengo vocación de servicio y trabajamos codo a codo".

En cuanto a su relación con el presidente Alberto Fernández, el titular de la cartera sanitaria enfatizó que "está bien" y que el primer mandatario "es un apasionado de este tema, la prioridad es la salud y la vida y se ha cumplido".

También reivindicó lo hecho sobre el sistema de salud en la pandemia. Señaló que "nos subimos a un avión destartalado y cuando lo pusimos a funcionar nos vino una tormenta de frente", en referencia a la pandemia.

Críticas a la oposición y vacuna

En cuanto a las críticas que está recibiendo desde la oposición, Ginés González García sostuvo que "vengo de dos o tres días del mayor ataque que he tenido en mi historia, donde se habló de corrupción".

El minitro respondió también a las declaraciones de diputado nacional y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, quien dijo que "hay muchas sospechas acerca de si se le ha pedido coimas (a Pfizer) y cosas de ese tipo" que "circulan por todos lados". Al respecto, González García aseveró que no va a iniciar demanda contra el legislador y exgobernador radical porque "nunca fue mi estilo". Sin embargo, advirtió: "Pero me da pena por Argentina".

"Todavía estamos en negociaciones con Pfizer. Tengo una última esperanza de poder cerrar bien esa negociación", manifestó González García. Y añadió: "Hubo alguna cosa en el contrato que ellos dijeron que mandamos a la Legislatura y que se hizo un cambio. Confío en que podamos mejorar la negociación. El tema no es con la filial local, sino con la central de Estados Unidos".

EuDr/FF