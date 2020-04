Barrionuevo dijo que "la pandemia es el Estado" y lo explicó con una frase polémica

Luis Barrionuevo​, titular del sindicato de los Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), opinó sobre la crisis económica del país en medio de la pandemia de coronavirus y cómo eso afecta al sector privado. Al respecto, consideró que “la pandemia es el Estado” porque hay 8 millones de trabajadores privados “que mantienen al resto”.

"La pandemia es el Estado, un estado fantasioso, donde hay 8 millones de boludos que trabajamos en la actividad privada, tributamos, pagamos y sostenemos al resto, y esto no va más", sentenció Barrionuevo, quien aseguró además que "la situación es dramática".

"Desde 2001 en adelante empezamos crecer y crecimos tanto que somos un gremio con 290 mil trabajadores activos que damos salud a más de 500 mil. Veníamos a los tumbos y ahora nos encontramos con este virus que terminó con todo", expresó el sindicalista.

Gastronomía, hotelería y turismo en crisis

En relación a la situación crítica del sector de gastronómicos, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, Barrionuevo explicó que “no tienen más la recaudación”, por lo que anticipó que “se viene un achique total”.

"Nosotros tenemos 45 mil empresas, de las cuales creo que quedarán en pie 25 mil. Hay 20 mil que van a la lona porque en dos o tres meses no pueden pagar más nada", adelantó. “Si el gobierno no pone en funcionamiento algo, la depresión y ansiedad es terrible, carcome a todos", opinó el dirigente sindical en diálogo con radio Mitre.

Establecen requisitos a empresas para acceder al salario complementario

Respecto de la medida del Gobierno de instrumentar un salario complementario, por el que pagará la mitad del sueldo a los trabajadores de las empresas dada la crisis por la paralización debido al coronavirus, Barrionuevo explicó que las pymes “viven del día a día y de la caja” y expresó que “con todos los problemas burocráticos del Gobierno no sé cuándo van a terminar de cobrar ese 50%".

En tanto, sobre las expectativas de repunte de la actividad económica, el titular de la UTHGRA consideró que será algo que llevará tiempo, e instó a la CGT a "convocar" y no esperar al Estado. "No veo que dentro de 60 días podamos estar solucionando los problemas. La Confederación General del Trabajo tiene que servir para algo ahora, tenemos que convocar, no esperar al Estado. Esto es el peor momento, es muy grave y difícil", manifestó.

Por último, el sindicalista criticó al Gobierno por la situación de reclamo que se dio en los últimas días en las cárceles, donde los detenidos piden prisión domiciliaria por la pandemia. "Discutimos si salen los presos o no salen. ¿Cómo los presos no van a pedir salir si salieron los que se robaron medio país? Con ese argumento natural te hacen este quilombo. Ahora el chorro de gallinas con causas leves está preso y ve que salen los que se robaron el país", lanzó.

A.G.