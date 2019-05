Fiel a su estilo, y con la firme convicción de impulsar las acciones de una tercera vía que rompa la grieta entre Mauricio Macri y la flamante fórmula presidencial Fernández – Fernández, el secretario general de UTHGRA, Luis Barrionuevo, confirmó la promoción de un sector del sindicalismo a la candidatura de Roberto Lavagna, quien hoy, a su vez, ratificó sus aspiraciones de cara a las elecciones de octubre. "Decidimos darle nuestro apoyo a Lavagna para terminar con la grieta. Tenemos que seguir trabajando por el camino del medio, que nos pueda cobijar a todos. El 60% de la gente no quiere a los que estaban ni a los que están”, indicó.

Superada la luna de miel con Cambiemos al inicio del mandato de Macri, el líder gastronómico aseguró que “en el balotaje, Lavagna va a ganar claramente las elecciones”, en una disputa mano a mano con la fuerza de la expresidenta. “Vemos un escenario de segunda vuelta entre Lavagna y Unidad Ciudadana. Hoy, Cambiemos está tercero cómodo”, replicó.

Fernández al gobierno, Kirchner al poder

El líder gastronómico, asimismo, reparó en elogios al ser consultado sobre el sorpresivo lanzamiento de Alberto Fernández como precandidato a presidente, junto con Cristina Kirchner como compañera de fórmula. “(Alberto) Fernández nunca trabajó. Es un vivo, un pícaro. Primero estuvo con (Carlos) Menem en la Superintendencia de Seguros, y hasta dijo que era el mejor presidente de la historia. Después estuvo con (Eduardo) Duhalde en el BAPRO y lo fundió. Más tarde, se fue como legislador de (Domingo) Cavallo a la Ciudad, en donde fue su cajero, su jefe de campaña. Finalmente, se fue como jefe de Gabinete de Néstor Kirchner hasta que Cristina (Kirchner) lo echó. Él la denigró y ahora logró convencerla, a esta pobre mujer que está sola, de que él va a ser el que va a interceder ante el resto para ganar las elecciones”, relató.

Para los encuestadores, ¿puede sumar votos la fórmula Fernández-Fernández?

Sobre la decisión de la ex mandataria de delegar en Alberto Fernández la primera magistratura, Luis Barrionuevo analizó que “buscan la impunidad, de los que están adentro para no salir y de los que están afuera para no entrar”, al tiempo que consideró que “dentro de Unidad Ciudadana se ven problemas muy serios”. “No creo que los más duros del kirchnerismo estén conformes con esta fórmula”, retrucó Barrionuevo.

PCH CP