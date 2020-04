Lousteau criticó el "circo" en el Congreso: "No me simpatiza la Travesía por la Democracia"

Martín Lousteau, senador nacional de Juntos por el Cambio, fue crítico tanto con el oficialismo como con sectores del espacio opositor que integra por considerar que generaron "un circo" en torno al funcionamiento el Congreso de la Nación durante el aislamiento social y obligatorio por la pandemia de coronavirus.

"No me gusta el circo que se armó en torno al funcionamiento del Congreso porque la verdad es que los cuerpos tienen reglamentos, los reglamentos son muy claros”, dijo Lousteau en diálogo con Radio Con Vos. Y agregó que “hay que ver cómo se modifican los reglamentos y cómo se adaptan a estos tiempos, y empezar a trabajar".

Por un lado, el exministro de Economía cuestionó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por acudir "innecesariamente" a la Corte Suprema de Justicia para obtener validez legal a sesiones virtuales, pero apuntó también a sectores de Juntos por el Cambio, que en los últimos días emprendieron la denominada "Travesía por la Democracia" por la que los legisladores viajan desde sus provincias hacia Buenos Aires para reclamar que haya sesiones presenciales, y que compartieron en redes con los hashtag #CongresoAllaVamos y #TravesiaPorLaDemocracia

Lousteau, Frigerio, Monzó, Camaño y Schiaretti impulsan una sesión especial por los médicos

"No me gusta que la presidenta (del Senado), innecesariamente, intente una declaración de certeza de la Corte ni me simpatiza la travesía por la democracia", opinó Lousteau sobre la consulta de la vicepresidenta elevada a la Corte para que determinara la constitucionalidad de las sesiones virtuales.

En tanto, sobre el discurso de una parte de la oposición, dijo que "implica un bastardeo a las instituciones". "Decir que nos robaron la democracia es minimizar o bastardear la institucionalidad argentina con respecto a la democracia", sostuvo. "Travesía por la democracia es otra cosa. Es (Raúl) Alfonsín el último año de la dictadura caminando pueblo por pueblo para construir la democracia", señaló.

Juntos por el Cambio le exige a Massa una sesión presencial

En esa línea, el economista cuestionó las actitudes tanto del oficialismo como de parte de la oposición, porque "en lugar de sentarse a resolver un problema y dar tranquilidad, se arma un circo". No obstante, manifestó la necesidad de que el Congreso funcione, y que en primer lugar se ratifiquen los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo durante la pandemia.

A.G.